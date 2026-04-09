المادة 16 تهدد برشلونة بعد أحداث مباراة أتلتيكو

تضع المادة 16 من لائحة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» نادي برشلونة تحت طائلة العقوبات، عقب الأحداث التي شهدها محيط ملعب كامب نو قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وتغلب أتلتيكو مدريد على برشلونة بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي أقيم أمس الأربعاء.

وقبل بداية المباراة قامت مجموعات من جماهير برشلونة بإلقاء مقذوفات وأجسام صلبة على حافلة فريق أتلتيكو مدريد أثناء وصولها إلى الملعب، وهو ما أدى إلى أضرار مادية تمثلت في تهشم زجاج الحافلة من الجهة الخاصة بالسائق، دون تسجيل أي إصابات بين أفراد النادي المدريدي.

وأوضحت صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن العقوبات المحتملة تستند إلى المادة 16، والتي تنص على مسؤولية النادي المستضيف بشكل كامل عن تأمين المباراة داخل الملعب وفي محيطه قبل وأثناء وبعد اللقاء.

وتنص اللائحة على أن النادي المستضيف يتحمل مسؤولية أي حوادث أمنية أو تنظيمية، إلا إذا تمكن من إثبات أنه اتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها، وهو ما يضع إدارة برشلونة أمام ضرورة تقديم ما يثبت قيامها بتأمين المباراة بشكل كامل لتفادي العقوبة.

وأوضحت التقارير أن هذه الواقعة ليست الأولى هذا الموسم، بعدما شهدت مباريات سابقة حوادث مشابهة، وهو ما قد يؤدي إلى تشديد العقوبة المنتظرة من جانب الاتحاد الأوروبي.

وينتظر أن تصدر اللجنة التأديبية في «يويفا» قرارها النهائي بعد مراجعة تقارير مراقبي المباراة والصور التي وثقت الأضرار، في وقت تشير فيه التوقعات إلى فرض غرامة مالية كبيرة على النادي الكتالوني.