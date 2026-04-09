سيناريو نادر يمنح برشلونة أمل التأهل في دوري الأبطال

يمنح تاريخ دوري أبطال أوروبا برشلونة أملًا في التأهل إلى نصف النهائي، رغم خسارته ذهابًا في الدور ربع النهائي على أرضه بنتيجة 0-2 أمام أتلتيكو مدريد، في سيناريو لم يتحقق سوى مرة واحدة فقط في تاريخ البطولة.

يستعد الفريق الكتالوني لخوض مواجهة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب «ميتروبوليتانو»، في محاولة لقلب النتيجة والتأهل إلى نصف النهائي، رغم صعوبة المهمة التي تنتظره خارج أرضه.

وتشير الإحصائيات التاريخية إلى أن فريقًا واحدًا فقط تمكن من التأهل بعد خسارته ذهابًا على ملعبه بهدفين دون رد، وهو مانشستر يونايتد في نسخة 2019.

ونجح الفريق الإنجليزي في تلك النسخة في إقصاء باريس سان جيرمان بعد الفوز إيابًا بنتيجة 3-1، في واحدة من أبرز حالات «الريمونتادا» في تاريخ البطولة.

ولعب ماركوس راشفورد، مهاجم برشلونة الحالي، دور البطل في تلك المواجهة، بعدما سجل هدف التأهل الحاسم من ركلة جزاء في الدقيقة 94.

ويعول برشلونة على خبرة راشفورد في مثل هذه المواقف، باعتباره أحد اللاعبين الذين خاضوا هذا السيناريو ونجحوا في حسمه سابقًا.

وتختلف الظروف الحالية عن نسخة 2019، في ظل التعديلات التي طرأت على قوانين البطولة، وعلى رأسها إلغاء قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

ويعني ذلك أن فوز برشلونة بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب لن يكون كافيًا للتأهل المباشر، بل سيقوده إلى اللجوء للأشواط الإضافية، بعد تعادل الفريقين في مجموع الأهداف.