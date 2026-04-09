القانون يحسم الجدل في واقعة التحكيم بمباراة برشلونة وأتلتيكو

حسمت قوانين كرة القدم الجدل الدائر حول اللقطة التحكيمية التي شهدتها مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد، بعدما أثارت حالة من الاعتراض داخل الملعب وخارجه، إثر عدم احتساب ركلة جزاء للفريق الكتالوني.

شهدت المباراة، التي انتهت بخسارة برشلونة بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، واقعة بطلها مدافع أتلتيكو مدريد مارك بوبيل، بعدما لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء عقب تنفيذ حارس فريقه خوان موسو ضربة المرمى.

تجاهل الحكم الروماني إستفان كوفاتش احتساب ركلة جزاء في تلك اللقطة، كما لم تتدخل غرفة تقنية الفيديو «VAR» لتنبيهه، رغم وضوح الحالة.

وأوضحت صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء كان له تأثير على نتيجة المباراة.

وتنص قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن الكرة تصبح في اللعب بمجرد ركلها وتحركها، وهو ما حدث بالفعل عند تنفيذ خوان موسو ضربة المرمى، حيث خرجت الكرة من قدمه وتحركت داخل الملعب، ما يعني أن اللعب كان مستمرًا بشكل طبيعي.

وبناءً على ذلك، فإن لمس مدافع أتلتيكو للكرة بيده داخل منطقة الجزاء يعد مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء مباشرة، لأن الواقعة حدثت أثناء سير اللعب.