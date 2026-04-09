هنري ينتقد طرد كوبارسي: الحكم تسرع وغير مسار المباراة

انتقد الأسطورة الفرنسية تيري هنري قرار طرد مدافع برشلونة الشاب باو كوبارسي خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، مؤكدًا أن الحكم تسرع في قراره، وهو ما أثر على مجريات اللقاء الذي انتهى بخسارة الفريق الكتالوني بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاءت واقعة الطرد في الدقيقة 44 من الشوط الأول، عندما أشهر الحكم الروماني إستفان كوفاتش البطاقة الحمراء في وجه كوبارسي، ليكمل برشلونة المباراة بنقص عددي مبكر.

ودافع هنري عن اللاعب، وذلك خلال تحليله للمباراة، في ظل الانتقادات التي طالت القرار.

قال هنري، في تصريحات نقلتها صحيفة «إل موندو ديبورتيفو»: «بالنسبة لي، هذه ليست بطاقة حمراء، أنا أتفهم نص القانون بشأن منع فرصة محققة، لكن يجب النظر إلى تفاصيل الحالة».

أوضح النجم الفرنسي أن الكرة لم تكن تحت السيطرة الكاملة للمهاجم، كما أن زاوية التسديد لم تكن مثالية، إلى جانب أن المسافة إلى المرمى كانت لا تزال بعيدة، وهو ما يقلل من اعتبارها فرصة مؤكدة للتسجيل.

وتساءل هنري عن مدى قدرة لاعب أتلتيكو جوليانو سيميوني على تحويل الفرصة إلى هدف في تلك اللحظة، مؤكدًا أنه غير مقتنع بقرار الحكم في هذه اللقطة.

وواصل هنري انتقاداته مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تؤثر على سير المباريات، خاصة في البطولات الكبرى.

وأكد أن الحالة كانت تستوجب بطاقة صفراء فقط، موضحًا أن إشهار البطاقة الحمراء في هذا التوقيت غير مسار اللقاء بالكامل، مضيفًا أن الحكم كان عليه التأكد بشكل أكبر قبل اتخاذ هذا القرار.