سلوت يوضح سر استبعاد صلاح أمام باريس سان جيرمان

كشف آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، أسباب غياب النجم المصري محمد صلاح عن المشاركة في مواجهة باريس سان جيرمان، التي انتهت بخسارة الفريق الإنجليزي بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب «حديقة الأمراء».

جاءت المباراة ضمن منافسات الدور ربع النهائي، حيث افتتح ديزيري دوي التسجيل مبكرًا في الدقيقة 11، قبل أن يعزز خفيتشا كفاراتسخيليا النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 65، ليضع الفريق الفرنسي قدمًا في نصف النهائي.

تحدث سلوت عقب اللقاء في المؤتمر الصحفي، موضحًا كواليس قراره بعدم الدفع بصلاح، في ظل بقاء اللاعب على مقاعد البدلاء طوال دقائق المباراة.

وقال المدرب الهولندي، في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»: «الجزء الأخير من المباراة كان يعتمد على الصمود الدفاعي، ولم تكن هناك فرصة للتسجيل، وصلاح يمتلك إمكانيات كبيرة، وكان من الأفضل توفير جهده للمباريات المقبلة بدلًا من إشراكه في أدوار دفاعية داخل منطقة الجزاء».

واعترف سلوت بتفوق باريس سان جيرمان خلال اللقاء، مؤكدًا أن النتيجة لم تعكس حجم الفرص التي أتيحت للمنافس، مشيرًا إلى أن فريقه كان محظوظًا بالخسارة بنتيجة 2-0 فقط.

أشاد المدرب بأداء حارس مرماه جيورجي مامارداشفيلي، مؤكدًا أنه قدم أداءً قويًا وساهم في تقليل عدد الأهداف، مشبهًا تأثيره بما قدمه مانويل نوير مع بايرن ميونخ في مواجهة ريال مدريد.

وأوضح سلوت أن لاعبي باريس سان جيرمان تفوقوا في الاستحواذ وسرعة نقل الكرة، رغم محاولات ليفربول المتكررة للضغط، والتي نجحت في بعض الفترات، لكنها لم تكن كافية لمنع الاختراقات الهجومية.

واختتم المدرب تصريحاته بالتأكيد على استمرار فرص فريقه في التأهل، مشددًا على أهمية مباراة الإياب في ملعب «أنفيلد»، ومراهنًا على دعم الجماهير، مستندًا إلى تجارب سابقة نجح خلالها الفريق في تسجيل هدفين مبكرين خلال أول 10 دقائق، ما يعزز فرص قلب النتيجة.