لاعب دجلة يقرأ الفاتحة مع المحلة (فيديو)

في لقطة طريفة وغريبة بملاعب الناشئين في مصر، خطف أحد لاعبي وادي دجلة (مواليد 2005) الأضواء قبل انطلاق مواجهة فريقه أمام غزل المحلة، بعدما صنع موقفًا غير معتاد تحول سريعًا إلى حديث الجميع.

تجمع لاعبو وادي دجلة، كعادتهم، لقراءة الفاتحة قبل بداية المباراة، لكن أحد اللاعبين وصل متأخرًا ليكتشف أن زملاءه أنهوا القراءة بدونه.

لم يتردد اللاعب كثيرًا، وبابتسامة خفيفة، التفت إلى الجانب الآخر من الملعب، حيث كان لاعبو غزل المحلة يستعدون لقراءة الفاتحة، فانضم إليهم وقرأها معهم، قبل أن يعود إلى فريقه وكأن شيئًا لم يحدث.

لم يمر الموقف مرور الكرام، إذ لفت انتباه الجهاز الفني، وتحديدًا المدرب خالد أبو الفتوح، الذي استغرب ما حدث وحرص على سؤال اللاعب عن تفاصيل ما قام به، في مشهد جمع بين الطرافة والدهشة.

المفارقة أن المباراة انتهت بفوز غزل المحلة بخماسية نظيفة على وادي دجلة، في يوم لن يُنسى، ليس فقط بسبب النتيجة الثقيلة، بل أيضًا بسبب تلك اللقطة العفوية التي أضافت نكهة خاصة للمواجهة.