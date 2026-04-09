هروب 7 لاعبين بعد حدث تاريخي.. أزمة تضرب منتخبًا أفريقيًا يقوده مصري

ألقى فرار سبعة لاعبين من منتخب إريتريا بظلاله على مستقبله في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بعدما جاء ذلك مباشرة عقب تحقيق فوز تاريخي على منتخب إسواتيني، في أول مشاركة له بالتصفيات منذ 19 عامًا وبعد غياب دولي استمر 6 سنوات، ليحجز مقعده في مرحلة المجموعات.

اختفى اللاعبون السبعة بعد حسم إريتريا المواجهة أمام إسواتيني بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب يوم 31 مارس الماضي، في واقعة أثرت على موقف المنتخب في التصفيات المقبلة.

جاءت هذه الحادثة ضمن سلسلة وقائع مشابهة صاحبت مشاركات إريتريا الدولية على مدار العقدين الماضيين، وهو ما أدى إلى محدودية ظهوره في تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية خلال تلك الفترة.

وحقق المنتخب الإريتري الفوز على إسواتيني رغم تصنيفه المتأخر، وفي ظل غياب طويل عن المباريات الدولية، قبل أن ينجح في التأهل إلى قرعة دور المجموعات رفقة خمسة منتخبات أخرى تأهلت من الدور التمهيدي.

وينتظر المنتخب المشاركة في مرحلة المجموعات إلى جانب أفضل 42 منتخبًا في القارة، حيث سيتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، على أن تقام مباريات التصفيات بين سبتمبر ونوفمبر لتحديد المتأهلين إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وظلت إريتريا بعيدة إلى حد كبير عن المنافسات الدولية، في ظل أوضاع داخلية، وشهدت مشاركات المنتخب في الخارج حالات فرار سابقة، بعدما انشق لاعبون وأعضاء من الفريق خلال بطولات ومباريات أُقيمت في أنجولا عام 2007، وكينيا 2009، وتنزانيا 2011، وأوغندا 2012، ثم بوتسوانا 2015، إضافة إلى واقعة أخرى في أوغندا عام 2019.

تشير التقديرات إلى أن نحو 80 لاعب كرة قدم غادروا المنتخب أثناء وجودهم خارج البلاد، دون أن يتمكن أي منهم من استكمال مسيرته الكروية بعد ذلك.

ومنعت السلطات في إريتريا سفر المنتخبات إلى الخارج عقب واقعة 2019 الخاصة بمنتخب الشباب، قبل أن تتراجع عن القرار مع انطلاق تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وخاض المنتخب مباراته أمام إسواتيني خارج أرضه، حيث أقيم لقاء الذهاب في المغرب بسبب عدم مطابقة ملاعب إريتريا لمعايير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، ونجح حينها في الفوز بنتيجة 2-صفر، في أول ظهور له بالتصفيات منذ 19 عامًا.

وضمت قائمة المنتخب ثمانية لاعبين من الدوري المحلي، إلى جانب 12 لاعبًا من الجاليات الإريترية في الخارج، من بينهم سييم إيوب أبراها، لاعب أكاديمية مانشستر يونايتد السابق، بالإضافة إلى حارس مرمى شاب قادم من أستراليا.

وتولى المدرب المصري هشام يكن قيادة المنتخب قبل أسبوعين فقط من مواجهة إسواتيني، وأكد في تصريحات صحفية اختفاء اللاعبين السبعة عقب المباراة.