إدارة برشلونة تجهز خطوة تصعيدية ضد حكم مباراة أتلتيكو

تجهز إدارة نادي برشلونة لاتخاذ إجراء رسمي ضد حكم مباراتها أمام أتلتيكو مدريد، عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق بنتيجة 0-2، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب «كامب نو»، في لقاء شهد اعتراضات داخل النادي على بعض القرارات التحكيمية.

وكشفت إذاعة «كادينا سير» الإسبانية أن برشلونة يدرس التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اعتراضًا على قرارات الحكم الروماني إستفان كوفاتش، والتي يرى النادي أنها أثرت على مجريات المباراة وأخلت بمبدأ تكافؤ الفرص.

وربط مسؤولو برشلونة نتيجة المباراة بعدة عوامل، من بينها الأداء الفني، إلى جانب تألق ثنائي أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث، إلا أنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى وجود أخطاء تحكيمية مؤثرة، بالإضافة إلى تجاهل بعض الحالات من جانب تقنية الفيديو.

وبدأت أبرز حالات الاعتراض في الشوط الأول، عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المدافع الشاب باو كوبارسي، عقب تدخله على جوليانو سيميوني، وهو القرار الذي أجبر برشلونة على استكمال اللقاء بنقص عددي.

وتواصلت اعتراضات برشلونة على إحدى اللقطات، عندما مرر حارس مرمى أتليتكو خوان موسو الكرة إلى المدافع مارك بوبيل أثناء تنفيذ ضربة مرمى، قبل أن يقوم الأخير بلمسها بيده بشكل واضح داخل منطقة الجزاء، دون أن يحتسب الحكم أي مخالفة أو يلجأ إلى تقنية الفيديو لمراجعة الحالة.

واعتبر برشلونة أن عدم احتساب هذه اللقطة يمثل أحد الأسباب الرئيسية في اعتراضه على التحكيم، خاصة في ظل عدم تدخل غرفة تقنية الفيديو «VAR» لمراجعة الحالة رغم وضوحها، وهو ما دفع إدارة النادي الكتالوني للتفكير في اتخاذ خطوة رسمية من أجل توضيح ما حدث خلال المباراة.

وتهدف إدارة برشلونة من خلال هذه الخطوة إلى الحفاظ على حقوق الفريق، وضمان وجود معايير واضحة في التحكيم خلال مواجهة الإياب المرتقبة على ملعب «متروبوليتانو» في مدريد، الثلاثاء المقبل، وفقًا لما نشرته إذاعة «كادينا سير».