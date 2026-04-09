ليس بسبب الخسارة.. سبب رفض صلاح الظهور إعلامياً بعد مباراة ليفربول وباريس

رفض النجم المصري محمد صلاح الظهور في مقابلات إعلامية عقب خسارة ليفربول أمام باريس سان جيرمان، أمس الأربعاء، بنتيجة 0-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب «حديقة الأمراء» بالعاصمة الفرنسية.

ويعود سبب عدم ظهور صلاح إعلاميًا بعد المباراة إلى قيود حقوق البث، حيث لم تمتلك القناة الناقلة تصريحًا رسميًا يسمح بإجراء مقابلات مع لاعبي ليفربول، حتى في حال موافقتهم على الحديث.

وشهدت المباراة غيابًا مفاجئًا لصلاح عن المشاركة، بعدما قرر الجهاز الفني إبقاءه على مقاعد البدلاء طوال اللقاء دون الدفع به، لتكون هذه المرة الأولى التي يغيب فيها بشكل كامل منذ عودته من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا، يناير الماضي.

وعقب نهاية المباراة، توجه صلاح إلى أرضية الملعب وأدى بعض التدريبات الاستشفائية، لتعويض عدم مشاركته وعدم بذله أي مجهود بدني خلال اللقاء، قبل أن يغادر باتجاه غرف خلع الملابس.

وأظهرت لقطات بثتها شبكة «تي إن تي» الإنجليزية خروج صلاح من الملعب برفقة أحد أفراد الجهاز الفني، وحرص خلال طريقه على التوقف عند خط التماس لتحية أساطير ليفربول ستيفن جيرارد وستيف ماكمانامان.

وأبدى صلاح اعتذاره عن إجراء أي مقابلات إعلامية في تلك اللحظة، حيث أشار بيده رافضًا الحديث، ليرد عليه جيرارد وماكمانامان بعبارة «لا تقلق»، في إشارة لتفهمهما موقفه.

وأوضحت لورا وودز لاحقًا أن القناة الإنجليزية لم تكن تمتلك تصريحًا رسميًا يسمح لها بإجراء مقابلات مع لاعبي ليفربول بعد اللقاء، حتى في حال موافقة اللاعب، وهو ما فسر سبب عدم ظهوره إعلاميًا.