سوزا: شباب الأهلي يواجه العين بعقلية الفوز ولا يخشى الضغوط

أكد البرتغالي باولو سوزا، المدير الفني لشباب الأهلي، جاهزية فريقه لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام العين، في اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريقين مساء الجمعة، على استاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من دوري أدنوك للمحترفين، مشدداً على احترامه الكامل للمنافس، مع تأكيده دخول «الفرسان» المباراة بعقلية الانتصار بعيداً عن أي ضغوط خارجية.



وقال سوزا خلال المؤتمر الصحفي التقديمي: رغبتنا في تحقيق الفوز يجب أن تكون دائماً أكبر من أي ضغط، ونعمل يومياً على تطبيق أفكارنا داخل أرض الملعب، ومنذ اليوم الأول لي مع الفريق، كان هدفي بناء هوية واضحة وثقافة قائمة على الانتصار، وهذا ما نواصل العمل على ترسيخه.



وأشار المدرب إلى أن غياب بعض العناصر الأساسية يمثل تحدياً وفرصة في الوقت ذاته، موضحاً أن الجهاز الفني يركز على إيجاد الحلول البديلة، ومنح الفرصة للاعبين الآخرين لإثبات قدراتهم، خاصة في ظل ما أظهره الفريق من قدرة على تجاوز الصعوبات هذا الموسم، وتحقيق الفاعلية الهجومية المطلوبة لحسم المواجهات.



من جانبه، أكد لاعب شباب الأهلي، كوان سانتوس، أن الفريق أكمل تحضيراته بأفضل صورة ممكنة، مشيراً إلى أن المباراة تجمع بين فريقين كبيرين في بطولة مهمة، وقال: نحن جاهزون تماماً، وندخل اللقاء بعقلية الفوز وبأقصى درجات التركيز.



وأعرب سانتوس عن سعادته بالعمل مع الجهاز الفني، مشيداً بالدور الذي يقوم به في تطوير مستواه، مؤكداً استعداده للعب في أي مركز يحدده المدرب، وحرصه على تقديم أفضل ما لديه في جميع المباريات.



