إيفيتش: ندرك قيمة شباب الأهلي لكن عقلية العين هي الانتصار دائماً

رسم المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق نادي العين، ملامح المرحلة الحاسمة التي يمر بها فريقه، مؤكداً أن القمة المرتقبة أمام شباب الأهلي والمقررة الجمعة على ملعب إستاد هزاع بن زايد تمثل ذروة الصراع على لقب دوري أدنوك للمحترفين في الوقت الراهن.



وأكد مدرب العين في مستهل المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن استعدادات فريقه للمواجهة المرتقبة، أن خارطة الصراع تغيرت عما كانت عليه قبل شهر ونصف الشهر، حيث انحصرت المنافسة بشكل أكبر بين العين وشباب الأهلي كأقوى المرشحين للقب، وقال: نحن ندرك جيداً قيمة المنافس وما يمتلكه من عناصر متميزة قادرة على صناعة الفارق، لكننا في العين لا نغير ثوابتنا، فهدفنا هو الفوز دائماً، وهي العقلية التي نتمسك بها في كل اختبار نخوضه.



وشدد إيفيتش على أن الوصول إلى هذه المرحلة من التنافس لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة عمل دؤوب استمر لثمانية أشهر، وأوضح: لقد أعددنا أنفسنا جيداً لهذه اللحظات، وسنقاتل حتى الرمق الأخير من أجل النقاط الثلاث، والفريق في حالة بدنية وذهنية ممتازة، واللاعبون استوعبوا كافة التعليمات الفنية المطلوبة، ولدينا 48 ساعة إضافية قبل المباراة لوضع اللمسات النهائية.



وعن النهج التكتيكي الذي يتبعه، كشف مدرب العين عن فلسفته التي تعتمد على التوازن والوضوح، مؤكداً على أهمية ثبات التشكيل لتجنب أي خلل قد يؤثر على انسجام الفريق، وقال: عملنا اليومي يرتكز على تفاصيل دقيقة، سواء في كيفية التعامل مع الكرة أو التحرك بدونها، بالإضافة إلى استغلال الكرات الثابتة، ونحن ندرس المنافسين بعمق، ونبحث دائماً عن التوازن الذي يمنحنا السيطرة الميدانية ويقودنا للانتصار.



واختتم إيفيتش حديثه بتوجيه نداء حار لجماهير الزعيم، واصفاً المرحلة المقبلة بأنها مرحلة نهائيات، وقال: تبقت لنا 7 مباريات حاسمة في الموسم، منها نهائيان، ورسالتي للجمهور هي أن يكونوا خلفنا كما عهدناهم، فمعاً نستطيع وسنحقق أهدافنا، والنجاح يحتاج لعمل جماعي، ووجودكم في المدرجات هو الضمانة الحقيقية لتجاوز التحديات وتحقيق الطموحات.