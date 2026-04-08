خالد عيسى: مواجهة شباب الأهلي محطة هامة لكنها لن تحسم هوية البطل

يرى خالد عيسى، حارس مرمى نادي العين، أن مواجهة فريقه وشباب الأهلي بعد غد الجمعة ضمن الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين تمثل محطة فنية وجماهيرية بالغة الأهمية، مشيراً إلى أن الفريق يدخل اللقاء بروح معنوية عالية وثبات في المستوى الفني.



وأكد خالد عيسى أن المباراة المقبلة لن تحسم اللقب بشكل نهائي للفريقين، حيث تتبقى أربع جولات حاسمة بعد هذه المواجهة، وقال: نتعامل مع كل مباراة كأنها نهائي بتركيز عالٍ، وهي الثقافة التي يزرعها النادي في الأجيال الشابة، ففي العين نتعلم جميعاً، كباراً وصغاراً، أن الانضباط والهدوء هما مفتاح النجاح بغض النظر عن هوية الخصم.



ووصف الحارس الدولي المباراة بأنها «رسالة فنية» لعكس تطور الكرة الإماراتية في الخليج والشرق الأوسط، مؤكداً أن امتلاك الفريقين لعناصر دولية ومؤثرة سيجعل اللقاء مثيراً ومفتوحاً دون تحفظات دفاعية مبالغ فيها، خاصة وأن كل فريق يعرف نقاط القوة والضعف لدى الآخر جيداً.



وعما كانت المباراة تمثل ضغوطاً كونها في مواجهة المنافس المباشر أشار حارس العين، إلى أن الضغوط جزء لا يتجزأ من كرة القدم، سواء في صراع الصدارة أو الهبوط، مؤكداً أن لاعبي العين يدركون أهدافهم جيداً منذ بداية الموسم، ويمتلكون الخبرة اللازمة للتعامل مع مثل هذه المواجهات الكبرى بهدوء وثقة.