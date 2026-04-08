العلودي لجماهير الكلاسيكو: حضوركم الأنيق وقود للإبداع في القمة «فيديو»

أكد سفيان العلودي، نجم نادي العين السابق والمحلل الفني الحالي، القيمة الفنية والجماهيرية الكبيرة التي تجمع العين بضيفه شباب الأهلي، مساء الجمعة، ضمن الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، معتبراً أن هذه المواجهة تمثل مرآة تعكس التطور المستمر للدوري الإماراتي.



ووجّه العلودي رسالة إلى عشاق كرة القدم الإماراتية، وجمهور الفريقين بوجه خاص، بضرورة الحضور الكثيف في استاد هزاع بن زايد، مؤكداً أن امتلاء المدرجات يمنح المباراة رونقاً خاصاً، ويشكل حافزاً كبيراً للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم من عطاء تقني. وقال: مباريات الكلاسيكو بين الأندية الكبيرة تكتسب قيمة مضاعفة، خاصة في المراحل الحاسمة من عمر الدوري وفي ظل الصراع المشتعل على النقاط.



وعن مواطنه سفيان رحيمي، أشاد العلودي بقدرته العالية على اللعب تحت الضغط، قائلاً: رحيمي أثبت في كل مباريات القمة أنه لاعب حاضر ومسؤول، وخبرته الكبيرة التي استمدها من نادي الرجاء ومن ثم العين تجعله دائماً في الموعد لصناعة الفارق. وكشف العلودي عن تواصله السابق مع رحيمي وتأكيده له على ضرورة الاعتياد على أجواء الضغط الجماهيري والتنافسي.



وفي قراءته الفنية للمواجهة المرتقبة، أشار العلودي إلى أن الفريق الذي سيكون أكثر تركيزاً وهدوءاً ذهنياً هو الأقرب لخطف نقاط المباراة، مؤكداً أن العين يمتلك أوراقاً هجومية رابحة متمثلة في كاكو، وبلاسيوس، ولابا كودجو، ورحيمي، وغيرهم، متوقعاً أن يحاول العين التسجيل في الربع ساعة الأول لفرض أسلوبه والاعتماد على التحولات السريعة.



في المقابل، أكد خطورة عناصر شباب الأهلي، مشيراً إلى امتلاك «الفرسان» لاعبين متميزين، مثل سردار ازمون وبالا، قادرين على تشكيل خطورة مستمرة، مؤكداً أن دكة البدلاء في كلا الفريقين ستلعب دوراً محورياً في حسم تفاصيل هذه القمة المثيرة.