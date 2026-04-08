مهاجمان مكسيكيان يتفوقان على هالاند ورونالدو



فرض مهاجمان مكسيكيان نفسيهما على صدارة المشهد التهديفي العالمي، متفوقين على أسماء من العيار الثقيل، مثل إيرلينج هالاند وكريستيانو رونالدو، في مفاجأة مدوية، تسبق انطلاق كأس العالم 2026.



ويتألق الثنائي المكسيكي بشكل لافت، حيث يواصل جوليان كينونيس موسمه الاستثنائي مع نادي القادسية، بعدما سجل 26 هدفاً، وضعته في المركز الثاني عالمياً، خلف المتصدر هاري كين، الذي يملك 31 هدفاً، ويتصدر قائمة هدافي أوروبا.



وفي الوقت ذاته، يواصل أرماندو غونزاليس كتابة قصة نجاح لافتة، بعدما رفع رصيده إلى 24 هدفاً مع تشيفاس غوادالاخارا، إثر تسجيله ثنائية في مرمى بوماس، ليقتحم قائمة أفضل أربعة هدافين في العالم.



وسبق لغونزاليس أن توج بالحذاء الذهبي في بطولة أبيرتورا 2025، قبل أن يضيف 12 هدفاً في الموسم الحالي، ليتربع منفرداً على صدارة هدافي الدوري المكسيكي، مع تبقي أربع جولات فقط على نهاية المسابقة.



وتزداد قيمة هذا التألق، بالنظر إلى الأسماء التي تفوق عليها الثنائي، إذ يملك كل من كيليان مبابي وكريستيانو رونالدو 23 هدفاً، فيما سجل إيرلينج هالاند 22 هدفاً.



وأشارت صحفية «ماركا»، إلى أنه رغم هذه الأرقام المذهلة، تبقى المفارقة اللافتة أن كينونيس وغونزاليس لا يضمنان حتى الآن مكاناً في قائمة منتخب المكسيك المشاركة في كأس العالم، حيث يظل القرار النهائي بيد مدرب المنتخب خافيير أغيري، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل قبل انطلاق البطولة.