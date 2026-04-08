شيكابالا ينتقد مستوى الأهلي.. أين الوعود التي سبقت الموسم؟

تساءل محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك السابق، عن مستوى الأهلي الحالي مقارنة بالتوقعات التي صاحبت بداية الموسم، موجهًا انتقادات مباشرة لما قدمه الفريق الأاحمر، ومشيرًا إلى الفارق بين الصورة التي تم الترويج لها والأداء داخل الملعب.

وأدلى شيكابالا بهذه التصريحات خلال ظهور إعلامي، وتلقى سؤالًا بشأن عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، إلا أنه رفض التعليق على اللعبة بشكل مباشر، مفضلًا التطرق إلى وقائع سابقة في مباريات الفريقين.

وطالب شيكابالا الجماهير بالعودة إلى مباراة كأس السوبر، مستشهدًا بلقطة لمسة يد على اللاعب ياسين مرعي لم يتم احتسابها، مؤكدًا أن هناك قرارات مؤثرة تمر دون احتساب، وأن التركيز لا يجب أن ينحصر في واقعة واحدة فقط.

وانتقل قائد الزمالك السابق للحديث عن مستوى لاعبي الأهلي، حيث أشار إلى الحديث الذي سبق انطلاقة الموسم حول قوة الفريق، والتوقعات التي صاحبت ظهوره، والتي تضمنت الإشارة إلى صعوبة التسجيل في شباكه، مؤكدًا أن الواقع الحالي لا يعكس تلك الصورة.

وأضاف شيكابالا أن المقارنة بين ما قيل عن الفريق في بداية الموسم وما يقدمه حاليًا تفرض علامات استفهام حول الأداء، خاصة في ظل التراجع الذي يلاحظه المتابعون.