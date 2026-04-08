تصعيد أهلاوي بعد أزمة التحكيم أمام سيراميكا

فتح الأهلي جبهة تصعيد جديدة عقب تعادله مع سيراميكا كليوباترا، بعدما فرضت القرارات التحكيمية نفسها على مجريات اللقاء، لتدفع الإدارة إلى التحرك سريعًا دفاعًا عن حقوق الفريق في مرحلة مهمة من سباق الدوري المصري.

وأبدى سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة، غضبًا تجاه ما وصفه بتجاوزات تحكيمية أثرت على نتيجة اللقاء، مؤكدًا في تصريحات تلفزيونية أن النادي لن يلتزم الصمت، وسيطالب بتحركات رسمية عاجلة من جانب اتحاد الكرة المصري لمراجعة ما حدث.

وانتقد عبدالحفيظ اختيار الحكام، موضحًا أن مباريات أخرى في نفس المرحلة من الدوري يتم إسنادها إلى حكام دوليين أصحاب خبرة، بينما أُسندت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا إلى طاقم تحكيم لا يمتلك نفس مستوى الخبرة.

توقف عبدالحفيظ عند أبرز لقطة في اللقاء، بعدما تجاهل الحكم محمود وفا احتساب ركلة جزاء للأهلي في الدقائق الأخيرة، مشددًا على أن الحالة لا تحتاج إلى تفسير.

وأشار عبدالحفيظ إلى وجود تضارب في القرارات التحكيمية، مستشهدًا بحالات مشابهة تم احتسابها في مباريات أخرى، معتبرًا أن هذا التباين ساهم في تصاعد حالة الاستياء داخل النادي.

وأعلن الأهلي تحركه رسميًا نحو التصعيد، من خلال التقدم بطلب لاتحاد الكرة لفتح تحقيق عاجل في ملابسات المباراة، مع طلب مراجعة التسجيلات الصوتية بين حكم الساحة وتقنية الفيديو، للوقوف على أسباب عدم احتساب ركلة الجزاء.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن حكم المباراة قام باحتكاك بدني مع بعض لاعبي الأهلي أثناء اللقاء، وهو أمر غير مقبول ويستدعي تحقيقًا رسميًا.

وطالب الأهلي بتعيين حكام أجانب لمبارياته المتبقية في الدوري، خاصة المواجهات المباشرة أمام منافسيه بيراميدز والزمالك، مع تأكيد استعداده لتحمل التكاليف لضمان العدالة التحكيمية في هذه المرحلة من المسابقة.

وشدد عبدالحفيظ في ختام تصريحاته على أن إدارة النادي تعمل على مراجعة شاملة للمنظومة، بما يحفظ حقوق الفريق مستقبلاً، مؤكدًا أن الأهلي سيتخذ كل المسارات القانونية للحفاظ على فرصه في المنافسة.

ودخل محمد بركات، نجم الأهلي السابق والإعلامي الحالي، على خط الأزمة، حيث انتقد القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، مؤكدًا أن الأهلي تعرض لظلم واضح في لقطات مؤثرة كان من الممكن أن تغير نتيجة اللقاء.

وأوضح بركات، في تصريحات تلفزيونية، أن ركلة الجزاء التي طالب بها لاعبو الأهلي نتيجة لمسة يد على أحد مدافعي سيراميكا كليوباترا «لا يختلف عليها اثنان»، معبرًا عن دهشته من تجاهل الحكم احتسابها رغم مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

ولم يتوقف انتقاد بركات عند هذه الحالة، بل أشار إلى واقعة أخرى اعتبرها غير معتادة، تمثلت في تدخل تقنية الفيديو لمراجعة قرار متعلق بركلة ركنية، مؤكدًا أن مثل هذا التدخل «لم يسمع به من قبل».