عداد باسم مبابي.. جماهير ريال مدريد تبدأ العد التنازلي لنهاية عقده

أطلقت جماهير ريال مدريد موقعًا إلكترونيًا يحمل اسم «مبابي 2029»، يتضمن عدادًا زمنيًا متحركًا يحدد لحظة انتهاء عقد النجم الفرنسي مع النادي.

ويمتد عقد مبابي مع ريال مدريد لخمس سنوات منذ انضمامه في صيف 2024 قادمًا من باريس سان جيرمان، ما يجعل عام 2029 موعدًا لنهاية ارتباطه الحالي، وهو التاريخ الذي بنيت عليه فكرة الموقع.

ويرصد الموقع المدة المتبقية في عقد اللاعب بشكل تفصيلي، حيث يعرض الزمن بالأيام والساعات والدقائق في صورة تنازلية مستمرة، إذ يشير إلى بقاء 3 سنوات وشهرين و23 يومًا و11 ساعة، مع تحديث الأرقام بشكل لحظي.

وترتبط هذه الخطوة بتراجع مستوى مبابي خلال الفترة الأخيرة، ما دفع قطاعًا من الجماهير إلى متابعة وضعه بهذه الطريقة، رغم ما قدمه منذ وصوله إلى الفريق.

ويصل إجمالي ما تقاضاه اللاعب منذ انتقاله إلى ريال مدريد إلى 126 مليونًا و678 ألفًا و550 يورو، بينما يبلغ راتبه السنوي 31.25 مليون يورو، أي ما يقارب 600 ألف يورو أسبوعيًا، وفق تقارير صحفية إسبانية.

ويحمل سجل مبابي في موسمه الأول مع الفريق أرقامًا مميزة، حيث توج بجائزة هداف الدوري الإسباني برصيد 31 هدفًا، إلى جانب الفوز بلقبي كأس السوبر الأوروبي و«فيفا إنتركونتيننتال».