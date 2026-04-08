إنجلترا تضمن 5 فرق في دوري الأبطال

ضمنت إنجلترا مشاركة خمسة أندية في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما قاد فوز أرسنال خارج ملعبه على سبورتنغ لشبونة بنتيجة 1-0، في ذهاب ربع النهائي، إلى تأكيد حصول الدوري الإنجليزي على أحد المقعدين الإضافيين وفق تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

واعتمد الاتحاد الأوروبي «يويفا» منذ الموسم الماضي نظامًا يمنح مقعدين إضافيين في دوري الأبطال لأفضل دوريين في القارة، بناءً على نتائج الأندية في البطولات الأوروبية الثلاث ومعامل الاتحاد، وهو ما منح البريميرليغ أفضلية واضحة هذا الموسم.

ومنح تفوق الأندية الإنجليزية في المنافسات القارية الدوري الإنجليزي صدارة ترتيب المعامل برصيد 25.013 نقطة، متقدمًا على الدوري الإسباني الذي يحتل المركز الثاني برصيد 20.281 نقطة، فيما يأتي الدوري الألماني ثالثًا برصيد 19.714 نقطة.

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن إنجلترا حسمت أول مقعد إضافي بشكل رسمي، ليصبح المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤهلاً مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وجاء انتصار أرسنال خارج أرضه أمام سبورتنغ لشبونة ليؤكد هذا التفوق، رغم وجود خمسة أندية إنجليزية فقط في الدور ربع النهائي من البطولات الأوروبية الثلاث، وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

واستفادت الأندية الإنجليزية من نفس القاعدة في الموسم الماضي، حيث تأهل نيوكاسل يونايتد إلى دوري الأبطال بعد احتلاله المركز الخامس، كما حصل الدوري الإسباني على مقعد إضافي، وتأهل فريق فياريال إلى البطولة.

وتستمر المنافسة على المقعد الإضافي الثاني بين الدوريين الإسباني والألماني، في ظل تقارب النقاط بينهما، حيث تسعى أندية الدوريين إلى تعزيز رصيدهما خلال المراحل المتبقية من البطولات الأوروبية.

وقد يعزز فوز بايرن ميونخ على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في ملعب سانتياغو برنابيو موقف الدوري الألماني، إلا أن حسم المقعد الثاني سيظل مرتبطًا بنتائج الأندية حتى نهاية الموسم القاري.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة فقط عن تشيلسي صاحب المركز السادس، ما يزيد من حدة المنافسة على هذا المقعد المؤهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا.