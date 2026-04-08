لعنة البطل تهدد باريس.. ليفربول يترقب سقوط حامل اللقب

تضع مواجهة ليفربول وباريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الفريق الفرنسي أمام اختبار صعب في ربع النهائي، في ظل تكرار خروج الأبطال مبكرًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعيد طرح احتمالية استمرار هذه الظاهرة مع بطل النسخة الحالية.

وتشير بيانات النسخ الخمس الأخيرة من البطولة إلى تكرار خروج حامل اللقب من الدور ذاته في أربع مناسبات، حيث ودع بايرن ميونخ نسخة 2020-2021 من ربع النهائي، وتبعه تشيلسي في موسم 2021-2022، ثم مانشستر سيتي في 2023-2024، وأخيرًا ريال مدريد في 2024-2025، بينما كان الاستثناء الوحيد في موسم 2022-2023 عندما بلغ ريال مدريد نصف النهائي.

ويدخل باريس سان جيرمان المواجهة المقرر لها اليوم الأربعاء، وهو يحمل لقب البطولة، في وقت تفرض فيه هذه الأرقام ضغطًا واضحًا على الفريق، الذي يسعى لتجنب تكرار نفس المصير، ومواصلة مشواره نحو الأدوار المتقدمة.

ويقف ليفربول في المقابل بفرصة مختلفة، بعدما ودع النسخة الماضية رغم تبادل الفريقين الفوز بنتيجة 1-0 ذهابًا وإيابًا، قبل أن يحسم باريس سان جيرمان التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، وهو ما يمنح الفريق الإنجليزي دافعًا للعودة في مواجهة جديدة بظروف مختلفة.

ويعكس تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين حالة من التكافؤ الكامل، حيث تقاسم كل فريق الفوز في ثلاث مباريات دون تسجيل أي تعادل، بينما حسم باريس المواجهة الأخيرة بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد تبادل الفوز ذهابًا وإيابًا.

ويواصل باريس سان جيرمان تقديم نتائج قوية أمام الأندية الإنجليزية، بعدما خاض ست مباريات متتالية دون خسارة، حقق خلالها خمسة انتصارات وتعادلًا واحدًا، متفوقًا على فرق مثل ليفربول وأستون فيلا وأرسنال وتشيلسي في الأدوار الإقصائية.

ويقترب باريس من تحقيق رقم تاريخي على المستوى المحلي، بعدما تجنب الخسارة في آخر سبع مباريات إقصائية في دوري الأبطال، ليصبح على بعد مباراة واحدة من معادلة رقم أولمبيك ليون الذي سجل ثماني مباريات متتالية دون هزيمة بين عامي 2004 و2006.