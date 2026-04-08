جنون المدرجات.. من دراجة مشتعلة إلى أسد على الأعناق (فيديو)

لم تكن مدرجات كرة القدم يومًا مجرد مقاعد للفرجة، بل تحولت عبر التاريخ إلى مسرح لقصص جنونية، يتجاوز فيها الشغف حدود العقل، ويكسر فيها المشجعون كل القواعد بحثًا عن لحظة لا تُنسى.

وفي واحدة من أكثر اللقطات صدمة، وتحديدًا عام 2001، خلال مواجهة إنتر ميلان وأتالانتا، نجحت مجموعة من الجماهير في تهريب دراجة نارية مسروقة إلى داخل الملعب.

ولم يكتفوا بذلك، بل أضرموا فيها النيران وحاولوا إلقاءها على أرضية الميدان، في مشهد بدا وكأنه خارج عن كل منطق، لكنه حدث بالفعل أمام أعين العالم.

ولم تكن تلك الحادثة سوى واحدة من سلسلة مشاهد عبثية، حيث شهدت ملاعب عدة دخول أشياء يصعب تصديقها، من قنابل دخان وألعاب نارية ضخمة، إلى أدوات موسيقية صاخبة حولت المباريات إلى حفلات فوضوية، بل وتسلل مشجعون إلى أرض الملعب للاحتجاج أو لمجرد لمس نجومهم، في لقطات كثيرًا ما انتهت بتعليق المباريات.

ولكن الجنون لم يتوقف عند هذا الحد، ففي بعض المباريات ظهرت الحيوانات فجأة وسط المستطيل الأخضر، مثل دجاج يُلقى من المدرجات، وخنازير صغيرة تُستخدم كرسائل سخرية من المنافسين، وحتى حيوانات أليفة وجدت طريقها إلى قلب الحدث، في تصرفات تعكس مزيجًا غريبًا من الاحتجاج والهزل.

أما في لحظات الشغب الكبرى، فتحولت المدرجات إلى مخازن متنقلة، حيث تم تهريب شاشات تلفزيون، وأجهزة راديو قديمة، وحتى مقاعد خشبية، ليس للاستخدام، بل لإلقائها داخل الملعب في مشاهد فوضوية صادمة.

ومع تطور التكنولوجيا، دخلت «الدرون» على الخط، إذ استخدمتها الجماهير لإنزال لافتات وأعلام في منتصف الملعب، بينما لجأ آخرون إلى إطلاق بالونات ضخمة أو استخدام مئات الهواتف المحمولة لخلق عروض ضوئية مذهلة.

ورغم كل ذلك، تبقى لقطة واحدة تتربع على عرش الجنون الكروي، ففي عام 2000، خلال مباراة في الدوري الروماني، قرر أحد مشجعي يونيفيرسيتاتيا كرايوفا أن يترجم عشقه لشعار ناديه بطريقة لا تخطر على بال، إذ نزل إلى أرضية الملعب مصطحبًا أسدًا حقيقيًا.

والنادي، الذي يُلقب بـ«أسود باني» ويحمل الأسد في شعاره، وجد أحد جماهيره يذهب بعيدًا جدًا في التعبير عن الانتماء، في مشهد وُصف بأنه الأكثر غرابة، وربما الأخطر في تاريخ كرة القدم، وفي لقطة بدت وكأنها مستحيلة، وربما لن تتكرر أبدًا.

وهكذا تبقى كرة القدم، ليس فقط لعبة أهداف وألقاب، بل أيضًا حكايات مجنونة تُروى، حيث يتحول الشغف أحيانًا إلى جنون، وجنون الجماهير لا يعرف حدودًا.