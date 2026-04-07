الوصل يعلن إيقاف السناني وبوفتيني حتى إشعار آخر



أعلنت شركة الوصل لكرة القدم إيقاف الثنائي خالد السناني حارس المرمى، وسفيان بوفتيني متوسط الدفاع، عن المشاركة مع الفريق الأول حتى إشعار آخر، وذلك لحين استكمال الإجراءات الداخلية وفقاً للوائح المعمول بها، بحسب ما كشفه النادي من قرارات قوية عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» مساء الثلاثاء.



وكان اللاعبان قد شاركا ضمن التشكيلة الأساسية في مباراة الوصل الأخيرة أمام مضيفه الشارقة ضمن دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بخسارة «الإمبراطور» بنتيجة 1-2.



وشهدت نهاية المباراة مشادة بين الثنائي وبعض جماهير الفريق، ما دفع إدارة النادي لاتخاذ قرار الإيقاف إلى حين استكمال التحقيقات الداخلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.