نهاية مشوار الكوكي مع المصري

أعلن النادي المصري البورسعيدي إنهاء مشوار المدرب التونسي نبيل الكوكي مع الفريق الأول لكرة القدم، بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة.

ووجه مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، الشكر إلى الكوكي وجهازه الفني، مشيدًا بالجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية التي قادوا فيها الفريق، مع التمنيات لهم بالتوفيق في محطاتهم القادمة.

جاء قرار الرحيل في أعقاب تراجع نتائج الفريق مؤخرًا، والتي كان آخرها الخسارة أمام الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بإنهاء التعاقد بشكل ودي، بعد فترة قاد خلالها الكوكي الفريق في 37 مباراة، حقق الفوز في 16 منها، وتعادل 13، بينما تلقى 8 هزائم.

واقترب اسم عماد النحاس، المدير الفني السابق لفريق الزوراء العراقي، من تولي القيادة الفنية للفريق البورسعيدي خلال المرحلة المقبلة، في ظل تحركات الإدارة لاختيار البديل.