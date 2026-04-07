ماغوير يواصل رحلته مع مانشستر يونايتد بعقد جديد

مدد هاري ماغوير عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم لمدة عام واحد، اليوم الثلاثاء، مع خيار التمديد لمدة 12 شهرًا إضافية.

وكان عقد مدافع المنتخب الإنجليزي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال جاسون ويلكوكس، مدير الكرة: «هاري يجسد العقلية والصلابة المطلوبة للتألق مع مانشستر يونايتد. إنه المحترف المثالي الذي يقدم خبرة وقيادة لا تُقدر بثمن لفريقنا الشاب والطموح».

وانضم ماغوير إلى مانشستر يونايتد قادمًا من ليستر سيتي في عام 2019 مقابل 97 مليون دولار، وهو مبلغ قياسي عالمي لمدافع في ذلك الوقت. وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مع النادي، وشارك في 266 مباراة.

وكان المدافع البالغ من العمر 33 عامًا قريبًا من الرحيل في 2023، بعدما خسر مركزه تحت قيادة المدرب السابق إريك تن هاج، لكنه عاد ليصبح عنصرًا أساسيًا، وتم استدعاؤه مجددًا للمنتخب الإنجليزي قبل منافسات كأس العالم.

وقال ماغوير: «تمثيل مانشستر يونايتد هو أعظم شرف يمكن أن أحظى به. إنها مسؤولية تجعلني وعائلتي نشعر بالفخر كل يوم. أنا سعيد بتمديد مسيرتي في هذا النادي الرائع لتستمر على الأقل ثماني مواسم، ومواصلة اللعب أمام جمهورنا المميز لخلق المزيد من اللحظات الرائعة معًا».