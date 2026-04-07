أزمة قلبية تنهي حياة مشجع في المدرجات

شهدت مدرجات مباراة آينتراخت فرانكفورت وكولن واقعة مؤلمة بعد تعرض مشجع لأزمة قلبية، انتهت بوفاته رغم محاولات إنقاذه داخل الملعب.

وأعلن نادي آينتراخت فرانكفورت وفاة المشجع، اليوم الثلاثاء، بعد أن تعرض لتوقف مفاجئ في القلب خلال مباراة الفريق أمام كولن التي أقيمت يوم الأحد، الماضي.

وأوضح النادي أن المشجع، البالغ من العمر 87 عامًا، سقط خلال مجريات اللقاء، قبل أن تتدخل الطواقم الطبية وتنجح في إنعاشه داخل الملعب، إلا أن حالته لم تستقر بعد نقله إلى المستشفى.

وأشار إلى أن المشجع توفي في وقت لاحق من اليوم نفسه داخل المستشفى، رغم الجهود الطبية التي بُذلت لإنقاذ حياته عقب الواقعة.

أكد فرانكفورت أن الراحل كان من المشجعين القدامى للنادي، ويحمل تذكرة موسمية، ما يعكس ارتباطه الطويل بالفريق وحرصه المستمر على متابعة مبارياته من المدرجات.

ونعى النادي مشجعه الراحل في بيان رسمي، مؤكدًا صعوبة التعبير عن حجم الحزن، وجاء في البيان: «عندما يتم فقدان شخص من بيننا أمام أعيننا مباشرة، يكاد يكون من المستحيل التعبير عن ذلك بالكلمات»، مضيفًا أن عائلة آينتراخت تعيش حالة حزن شديدة.