أداء بلا إقناع يدفع الجماهير للابتعاد عن أرسنال

تراجع دعم الجماهير المحايدة لأرسنال في سباق الدوري الإنجليزي، بعدما تحولت رغبة كثيرين في تتويجه إلى تفضيل فوز مانشستر سيتي، نتيجة تراجع مستوى الإقناع في أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أحد المشجعين، في رسالة نشرتها منصة «فوتبول 365»، أنه كان يدعم أرسنال طوال الموسم من أجل الحفاظ على الإثارة في المنافسة، كما فعل سابقًا مع ليفربول وكريستال بالاس، لكنه غير موقفه بعد متابعة عدد من المباريات مؤخرًا، من بينها مواجهات في كأس الرابطة والدوري، إضافة إلى مباراة ساوثهامبتون.

وأكد أن أرسنال ليس سيئًا من حيث النتائج، لكنه يفتقد عناصر أساسية داخل الملعب، موضحًا أن الأداء دون خطة واضحة للتسجيل، والتحرك الهجومي غائب، ولا يوجد حماس أو ضغط على المنافسين، وهو ما جعله يصف المباريات بأنها غير ممتعة للمشاهدة.

وأشار إلى أنه انتقل من الرغبة في فوز أرسنال بكل البطولات إلى تفضيل تتويج مانشستر سيتي، بل واعتبر أن فوز الأخير بالثلاثية المحلية سيكون رسالة واضحة بأن الأسلوب الحالي الذي يعتمده أرسنال لا يحقق النجاح المطلوب.

وأوضح في سياق متصل أن اختيارات الجماهير المحايدة عادة ما ترتبط بالمتعة والتنوع، خاصة لمن لا يملكون انتماءً مباشرًا لأندية الدوري، مؤكدًا أن مشاهدة كرة قدم جذابة تظل العامل الأهم في تحديد الفريق الذي يحظى بالدعم.