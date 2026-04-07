«فخ الطين» يصطاد حكم الراية إسراء أريكبوغا (فيديو)

في مشهد حبس الأنفاس قبل أن يتحول إلى موجة من الذهول والتعاطف، شهد ملعب توركو أرينا واقعة طريفة ونادرة خلال مواجهة قونية سبور وسيفاسبور، ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز، وكان بطلها هذه المرة حكم الراية المساعد إسراء أريكبوغا، وليس أحد اللاعبين.

وفي أجواء عاصفة وأمطار غزيرة حولت جنبات الملعب إلى مستنقعات مائية، وبينما كانت مساعدة الحكم تحاول ملاحقة هجمة سريعة على خط التماس بأقصى سرعتها، خانتها أرضية الملعب الموحلة، وفي أجزاء من الثانية فقدت توازنها وتزحلقت بشكل درامي، طائرة في الهواء قبل أن يستقر جسدها بالكامل داخل بركة من الطين السائل.

وأظهرت اللقطة التي وثقتها كاميرات البث المباشر وهواتف الجماهير، الحكمة وهي تغرق في الوحل الذي غطى طقم التحكيم الأسود بالكامل، ليتحول لونه إلى البني في لحظات.

ورغم الموقف المحرج وصعوبة النهوض، أظهرت روحًا رياضية عالية وإصرارًا كبيرًا، حيث تلقت المساعدة من أحد اللاعبين، ونفضت الطين عن نفسها لتشير باستئناف اللعب وكأن شيئًا لم يكن.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم، حيث تباينت تعليقات المتابعين بين السخرية من سوء تصريف المياه في أرضية الملعب، والتعاطف مع الظروف الصعبة التي يواجهها طاقم التحكيم في مثل هذه الأجواء الجوية القاسية.