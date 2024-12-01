القائمة الرسمية للفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية 2025

اكتمل عقد الفرق المتأهلة لمنافسات كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو، بتواجد 32 فريقًا، للمشاركة في النسخة الافتتاحية.

ويجمع المونديال، الأندية الأكثر نجاحاً في كل من الاتحادات الدولية الستة، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الكونكاكاف، اتحاد أمريكا الجنوبية، أوقيانوسيا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

الفرق المتأهلة:



قارة آسيا: الهلال السعودي، أوراوا ريد دايموندز الياباني، العين الإماراتي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

قارة إفريقيا: الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي.

قارة أوروبا: تشيلسي (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، بنفيكا (البرتغال)، يوفنتوس (إيطاليا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، سالزبورج (النمسا).

أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي: مونتيري (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)، كلوب ليون (المكسيك)، باتشوكا (المكسيك).

أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي (نيوزيلندا).

أمريكا الجنوبية: بالميراس (البرازيل)، فلامينجو (البرازيل)، فلومينينسي (البرازيل)، ريفير بليت (الأرجنتين)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، بوتافوجو (البرازيل).

وتقام قرعة البطولة الخميس 5 ديسمبر.

وتأتي هذه البطولة في إطار جهود «فيفا» التي تهدف إلى إتاحة المزيد من فرص خوض المباريات للمنتخبات الوطنية والأندية على السواء، وهو ما يمثل أحد أهدافه الاستراتيجية خلال الدورة الممتدة من 2023 إلى 2027، إضافة إلى الارتقاء بالمعايير الكروية على الصعيد العالمي.