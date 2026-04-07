خاميس رودريجيز يتجاوز الأزمة الصحية ويعود للتدريبات

عاد النجم الكولومبي خاميس رودريجيز، الذي دخل المستشفى الأسبوع الماضي بسبب جفاف شديد، إلى ناديه مينيسوتا يونايتد الأمريكي لكرة القدم، مساء الاثنين، لمواصلة استعادة جاهزيته للمباريات.

وأعلن الفريق أن رودريجيز حضر إلى مقر التدريبات لخوض حصة عودة تدريجية تحت المتابعة، على أن تتم عملية إعادة دمجه في التدريبات الجماعية الكاملة بإشراف الجهاز الطبي للنادي.

وكان رودريجيز قد شارك مع منتخب كولومبيا في مباراة ودية أمام فرنسا يوم 29 مارس، عندما بدأت أعراض الجفاف في الظهور.

وأضاف النادي أنه تم إدخاله إلى المستشفى بعد يومين لمواصلة المراقبة وتلقي العلاج بالسوائل عبر الوريد، قبل أن يغادر بعد إقامة استمرت ثلاثة أيام، ليواصل التعافي في منزله تحت إشراف طبي مستمر.

وأكد نادي مينيسوتا يونايتد أن الجهاز الطبي للفريق «يؤكد بشكل قاطع عدم وجود أي دليل سريري أو مخبري على الإصابة بانحلال الربيدات»، في إشارة إلى حالة نادرة لكنها قد تهدد الحياة، حيث يمكن أن تتحلل العضلات نتيجة الإجهاد المفرط أو لأسباب أخرى.