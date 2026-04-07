حريق في الدوري السويسري ولاعب ينقذ الموقف (فيديو)

شهدت مباراة في دوري الدرجة الثالثة السويسري حادثة غريبة وغير معتادة في ملاعب كرة القدم، تمثلت في اندلاع حريق مفاجئ خلال مواجهة جمعت بين فريقي باراديزو وباڤوا، ما أثار حالة من القلق في محيط الملعب.

ووقع الحريق خلف المرمى، عندما تصاعدت ألسنة اللهب والدخان بشكل مفاجئ ومجهول أثناء سير اللقاء، قبل أن يتم التدخل بسرعة لاحتواء الموقف ومنع امتداد النيران إلى باقي أجزاء المنشأة الرياضية.

وشهدت الحادثة موقفًا لافتًا، حيث بادر اللاعب إيزيكيل شيلوتو، مدافع فريق باراديزو، إلى التدخل بشكل مباشر وسريع لإخماد الحريق، مستخدمًا أدوات الإطفاء المتوفرة في الملعب، لينقذ الملعب من خسائر فادحة قبل حدوث كارثة، خاصة أن مجموعة من السيارات كانت قريبة من موقع الحريق.

وتمت السيطرة على الحريق دون تسجيل إصابات أو تأثير على أرضية الملعب، وسط متابعة الجهات المعنية التي حضرت إلى الموقع وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث، دون أن تتوصل حتى أمس إلى أسباب الحريق.