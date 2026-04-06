الموسم الجديد ينطلق 14 أغسطس وتعديل نظام كأس المحترفين



كشفت رابطة المحترفين الإماراتية عن ملامح الموسم الجديد 2026-2027، خلال الورشة الفنية التي عقدت في إمارة دبي اليوم، وخصصت لمناقشة التعديلات المقترحة وأجندة الموسم الرياضي المقبل، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العمل الاحترافي وتعزيز التكامل بين مختلف عناصرها.



وشهدت الورشة استعراض أبرز التعديلات الفنية المرتقبة على مسابقات الموسم الجديد، إلى جانب مناقشة روزنامة المنافسات، بما يضمن تحقيق التوازن والانسجام بين مختلف البطولات، ورفع كفاءة التنظيم بما يتماشى مع المعايير العالمية.



واعتمدت الورشة في الموسم الجديد، قائمة الفريق الأول دون تغيير، وتضم 25 لاعباً، موزعين بين 15 لاعباً مواطناً، و5 مقيمين، و5 أجانب، على أن تتضمن قائمة المباريات في دوري أدنوك 23 لاعباً، بينهم 12 لاعباً أجنبياً ومقيماً، مع مشاركة 8 في أرض الملعب.



وفي مباراة كأس سوبر إعمار، ومباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، يتم اعتماد 12 لاعباً أجنبياً ومقيماً في قائمة المباراة، و9 منهم داخل الملعب.

وتم تحديد انطلاق الموسم الجديد يوم 14 أغسطس 2026، على أن تقام المباراة الختامية في 4 يونيو 2027، ويقام السوبر الإماراتي القطري خلال الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر 2026، وكأس سوبر إعمار يوم 29 نوفمبر 2026.



وتضمنت المقترحات الجديدة، تعديل نظام كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليقام بنظام الدوري من دور واحد، مع تأهل أول 8 فرق إلى الأدوار الإقصائية، وتحديد فترة القيد الصيفي من 13 يوليو إلى 28 سبتمبر 2026، واستمرار نظام قيد فئة تحت 23 عاماً، مع السماح بمشاركة الحارس المقيم مواليد 2005 سابقاً، و2006 في النسخة الجديدة من كأس المحترفين.



وبالنسبة لمقترحات موسم 2027-2028، فتتضمن السماح بمشاركة الحارس المقيم في دوري أدنوك بشرط أن يكون من مواليد 2005 ومسجلاً لثلاثة مواسم متتالية، وإلغاء دوري تحت 23 عاماً، مقابل مشاركة فرق الرديف في دوري الدرجة الأولى الثاني، وتعكس هذه المخرجات توجه الرابطة نحو تطوير شامل للمنظومة الاحترافية، بما يواكب تطلعات كرة القدم الإماراتية ويعزز تنافسيتها على مختلف المستويات.



وحضر الورشة حسن طالب المري، عضو مجلس إدارة الرابطة ورئيس اللجنة الفنية، إلى جانب مصعب المرزوقي، المدير التنفيذي للرابطة، وعدد من المسؤولين، فيما شارك ممثلو الأندية المحترفة بفاعلية، تأكيداً لنهج الشراكة في تطوير كرة القدم الإماراتية.



وقال حسن طالب المري: «نؤمن في رابطة المحترفين الإماراتية بأهمية الشراكة مع الأندية المحترفة، والتي تعد أعمدة أساسية في منظومتنا الكروية، والرابطة بقيادة عبدالله ناصر الجنيبي، حريصة على تعزيز التواصل مع مختلف مكونات منظومة الاحتراف، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن العمل التكاملي هو أساس النجاح والاستدامة».