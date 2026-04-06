حارب عبدالله: وجودي في الشارقة استمرار لمسيرة والدي وهذه أغلى نصائحه

أكد حارب عبدالله لاعب الشارقة، أنه تأقلم سريعاً مع فريقه الذي انضم إلى الكشوف في فترة التعاقدات الشتوية الأخيرة قادماً من شباب الأهلي، لأنه ليس غريباً على الشارقة، مبيناً أن وجوده في النادي يعد امتداداً لمسيرة والده الذي سبق له الدفاع عن قميصه في سنوات سابقة، إلى جانب ارتباطه بعلاقة جيدة مع مجموعة من اللاعبين، موضحاً أن ذلك ساعده في مهمته مع ناديه الجديد.



وقال حارب لـ«البيان»، إن ما وجده من ترحيب كبير ودعم ومساندة من الجميع داخل النادي، أسهم بشكل مباشر في انسجامه السريع، وساعده على تحقيق بداية موفقة، لافتاً إلى أن الأجواء الإيجابية داخل الفريق لعبت دوراً مهماً في ظهوره الجيد منذ مشاركته في المباراة الأولى.



وذكر نجم الشارقة، أن علاقته القوية بعدد من لاعبي الفريق سهلت مهمته بشكل كبير، وخاصة أنه يرتبط بمعرفة قريبة مع نحو 6 لاعبين، سبق أن لعبوا معه ضمن صفوف المنتخب الوطني، وهو ما خلق حالة من التفاهم والانسجام داخل الملعب وخارجه، وجعله يشعر كأنه جزء من الفريق وبالتالي منحه ثقة أكبر.



وتحدث حارب عبدالله، عن الدور الكبير لوالده في مسيرته، مشيراً إلى أنه يحرص على دعمه بشكل مستمر، ويحفزه قبل كل مباراة من أجل تقديم أقصى ما لديه، مؤكداً أن والده راضٍ عما يقدمه حالياً، وأنه، أي والده، في الوقت نفسه يدفعه دائماً للتطور وتقديم المزيد لنادي الشارقة الذي دافع عن قميصه سابقاً.



وكشف نجم الشارقة، أن أهم نصيحة تلقاها من والده تتمثل في ضرورة القتال داخل الملعب وعدم الاستسلام، وتقديم كل ما لديه دون توقف، مضيفاً إن والده يعد من أكبر الداعمين له في مشواره، متمنياً أن ينجح في إسعاده بالتألق في أرضية الملعب، إلى جانب إسعاد جماهير الشارقة التي تساند الفريق في مختلف الظروف.