الجولة الـ21 في «دورينا» تؤكد.. لا صوت يعلو فوق صراع العين وشباب الأهلي على الدرع

مع اقتراب الحسم واشتداد صراع القمة، تواصلت لعبة «الكراسي الموسيقية» بين العين وشباب الأهلي في صدارة دوري أدنوك للمحترفين، عقب ختام الجولة 21، لتتجه الأنظار نحو المواجهة المرتقبة بين الفريقين، الجمعة المقبلة، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة 22، في قمة ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها مفتاح تحديد بطل الموسم.



القمة والثالث

شهدت الجولة 21 فصلاً جديداً من الصراع المحتدم بين «الزعيم» و«الفرسان»، حيث تمكن شباب الأهلي من إيقاف سلسلة انتصارات الجزيرة بالفوز عليه 2-1 على استاد راشد، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة ويعتلي الصدارة مؤقتاً لمدة 24 ساعة، ولكن العين سرعان ما استعاد القمة، بعدما تجاوز ضيفه عجمان بهدفين دون رد على استاد هزاع بن زايد، رافعاً رصيده إلى 53 نقطة.



وفي سباق المركز الثالث المؤهل للمشاركة الآسيوية، استمر التنافس الثلاثي بين الجزيرة والوحدة والوصل، حيث تجمد رصيد الجزيرة عند 37 نقطة مع احتفاظه بالمركز الثالث، في حين تعادل الوحدة مع النصر 2-2 على استاد آل مكتوم، ليبقى رابعاً برصيد 35 نقطة، ويواصل سلسلة سلبية بعدم تحقيق الفوز للمباراة الرابعة توالياً لأول مرة منذ أبريل 2025، أما الوصل، فبقي خامساً بـ33 نقطة عقب خسارته أمام الشارقة 1-2.



الأمان والهبوط

في المنطقة الدافئة، حافظ النصر على موقعه في المركز السادس برصيد 28 نقطة، في حين استقر عجمان سابعاً بـ24 نقطة رغم خسارته، ولحق به الشارقة في المركز الثامن بالرصيد نفسه بعد فوزه على الوصل، وواصل خورفكان تقدمه بوصوله إلى 23 نقطة في المركز التاسع، عقب فوزه على بني ياس 2-1.



وفي صراع البقاء، لا يزال بني ياس مهدداً بعدما توقف رصيده عند 21 نقطة في المركز 11، وسط مطاردة من كلباء بوصوله إلى 22 نقطة في المركز العاشر، والبطائح 18 نقطة في المركز 13 بعد تعادلهما 2-2، كما حقق دبا فوزاً ثميناً على الظفرة بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأخير، في حين تجمد الظفرة عند 18 نقطة في المركز 12.



حصيلة فردية لافتة

على الصعيد الفردي، انعكس اشتداد المنافسة على تألق اللاعبين، حيث واصل يوري سيزار تألقه مع شباب الأهلي، رافعاً رصيده إلى 8 أهداف هذا الموسم، بينها 4 أهداف في شباك الجزيرة، كما عزز «الفرسان» رقمهم كونهم أكثر الفرق تسجيلاً في آخر 10 دقائق برصيد 10 أهداف.



وفي صفوف العين، واصل لابا كودجو تألقه التهديفي بوصوله إلى 20 هدفاً هذا الموسم، متصدراً قائمة الهدافين، ومكرراً إنجازه بتسجيل 20 هدفاً أو أكثر في 4 من أصل 7 مواسم.

وفي مواجهة النصر والوحدة، سجل زايد الزعابي أسرع هدف في تاريخ لقاءات الفريقين بعد 127 ثانية فقط، في حين واصل عمر خريبين تألقه أمام النصر بمساهمته في 13 هدفاً خلال آخر 12 مباراة، قبل أن يسجل كريستيان بينتيكي أول أهدافه مع الوحدة، ليصبح رابع لاعب بلجيكي يهز الشباك في تاريخ المسابقة.



كما شهدت بقية المباريات أرقاماً مميزة، أبرزها وصول أيلتون فيليبي إلى 20 هدفاً مع خورفكان، وتألق كارلينهوس بصناعته وتسجيله في 5 من آخر 6 أهداف لدبا، إلى جانب تسجيل مروان فهد نصف أهدافه هذا الموسم في شباك كلباء.