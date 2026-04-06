الحكم الأجنبي يعود بقوة في توقيت حساس من عمر الدوري

شهدت الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين عودة لافتة للحكام الأجانب، تزامناً مع احتدام الصراع في القمة وقاع الترتيب، حيث ارتفعت وتيرة التنافس على اللقب والهروب من شبح الهبوط، في جولة حفلت بالأحداث والإثارة، وأسفرت عن 5 انتصارات وتعادلين، مع تسجيل 20 هدفاً، وإشهار 31 بطاقة صفراء و5 بطاقات حمراء، إلى جانب احتساب ركلة جزاء واحدة.



وعكست أرقام الجولة حدة التنافس والضغط الكبير على جميع الفرق، في مرحلة حساسة من الموسم، باتت فيها كل نقطة وكل قرار تحكيمي قادراً على تغيير ملامح الصراع في القمة والقاع، وسجل الحكم الأجنبي حضوره في ثلاث مواجهات بارزة، جاءت الأولى في قمة شباب الأهلي والجزيرة، والتي انتهت بفوز «الفرسان» 2-1، بقيادة الحكم الفنزويلي جيسوس فينزويلي، في مباراة كانت الأكثر سخونة من الناحية التحكيمية، بعدما شهدت 10 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء لسعيد عزت الله، إضافة إلى ركلة الجزاء الوحيدة في الجولة التي سجل منها نبيل فقير هدف الجزيرة.



وفي مواجهة العين وعجمان، التي حسمها «الزعيم» بثنائية نظيفة، أدار اللقاء الحكم الروسي كيريل ليفنيكوف، مكتفياً بإشهار 3 بطاقات صفراء، في مباراة اتسمت بالهدوء النسبي مقارنة ببقية اللقاءات، أما الظهور الثالث للحكم الأجنبي، فجاء في لقاء دبا والظفرة، بقيادة المونتينيغري نيكولا دابانوفيتش، والذي انتهى بفوز دبا بهدف دون رد، وشهد أقل عدد من البطاقات، ببطاقة صفراء واحدة فقط.



وفي المقابل، تولى الحكام المواطنون إدارة بقية مباريات الجولة، حيث أدار محمد الهرمودي مواجهة النصر والوحدة التي انتهت بالتعادل 2-2، وأشهر 3 بطاقات صفراء، مع تدخل تقنية الفيديو لاحتساب هدف النصر الأول، إضافة إلى بطاقة حمراء للاعب الوحدة فافور أوجبو في الدقائق الأخيرة.



وقاد عادل النقبي مباراة البطائح وكلباء التي انتهت بالتعادل 2-2، وأشهر خلالها 4 بطاقات صفراء، بينما أدار سهيل عبدالله لقاء الشارقة والوصل، والذي انتهى بفوز الشارقة 2-1، وشهد 4 بطاقات صفراء، إلى جانب طرد ماجد سرور في الوقت بدل الضائع.



وفي مواجهة خورفكان وبني ياس، التي انتهت بفوز الأول 2-1، أدار اللقاء الحكم زايد النعيمي، الذي أشهر 6 بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوين لكل من سهيل النوبي لاعب بني ياس، وسليم أملاح لاعب خورفكان، عقب اشتباك في اللحظات الأخيرة.