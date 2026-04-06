تيري هنري.. إمبراطورية مالية بأرقام مذهلة بعد 12 عامًا من الاعتزال

بعد 12 عامًا على وداعه الملاعب، لا يزال تيري هنري يسجل، ولكن هذه المرة بالأرقام المذهلة في حساباته البنكية، لا بالأهداف في الشباك.

وكشف تقرير حديث عن تفاصيل لافتة في حسابات شركة النجم الفرنسي، حيث يتقاضى أسطورة أرسنال راتبًا أسبوعيًا يقارب ستة أرقام، يصل إلى نحو 95 ألف جنيه إسترليني، في مشهد يعكس استمرار هيمنته المالية حتى بعد الاعتزال.

والأرقام لا تكذب، إذ إن هنري، البالغ من العمر 48 عامًا، حقق أرباحًا بقيمة 2,774,312 جنيه إسترليني، إلى جانب سلفة بلغت 2,160,386 جنيه إسترليني، ليؤكد أن إرثه لم يتوقف عند حدود المستطيل الأخضر.

ورغم أنه لم يعد يتقاضى راتبًا كلاعب، فإن اسمه لا يزال من الأكثر جذبًا في عالم التسويق الرياضي، حيث يواصل حضوره القوي كمحلل عبر كبرى الشبكات، إلى جانب سلسلة واسعة من عقود الرعاية مع علامات عالمية.

ورغم العاصفة التي كادت تعصف بصورته عام 2009 بعد واقعة هدف «لمسة اليد» الشهيرة أمام أيرلندا، التي هددت علاقته بالرعاة، فإن الزمن كان كفيلًا بإعادة تثبيت مكانته، حيث لا تزال قدرته التسويقية صامدة بعد 17 عامًا، متحدية كل التوقعات.

وفي عالم الاستثمار، يملك هنري إمبراطورية عقارية فاخرة، تشمل قصرًا في هامبستيد بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني، وبنتهاوس في نيويورك بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب دوره كمالك مشارك لنادي كومو في الدوري الإيطالي.

وتظهر حسابات شركته أصولًا بقيمة 931,781 جنيه إسترليني، منها 833,290 جنيهًا نقدًا، في دليل جديد على إدارة مالية محكمة خلف الكواليس.

ورغم طموحه في عالم التدريب، بعد قيادته منتخب فرنسا إلى الميدالية الفضية في الأولمبياد الأخير، يبدو أن نجاحه خارج الملعب يتفوق ماليًا على كل ما حققه داخله.

وبعيدًا عن الأرقام، لا يزال هنري محافظًا على لياقته البدنية، حيث شارك متابعيه مؤخرًا عبر «إنستغرام» تفاصيل تدريباته في جلسة مكثفة استمرت ساعة كاملة باستخدام سترة بوزن 10 كيلوجرامات، وعلّق قائلًا: «اعمل بجد، كُل جيدًا، لا سكر».