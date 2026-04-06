أليكسيا.. ملكة «كامب نو»

في ليلة استثنائية داخل أسوار «كامب نو»، لم يكن ما حدث مجرد احتفال بمباراة أو رقم تاريخي، بل لحظة تعيد رسم ملامح التأثير في كرة القدم النسائية، حيث تحولت أليكسيا بوتياس إلى أكثر من مجرد قائدة، لتصبح رمزًا يتجاوز حدود الملعب.

وببلوغ بوتياس المباراة رقم 500 مع فريق برشلونة لكرة القدم النسائية، لم يكن الأمر مجرد إحصائية تُضاف إلى سجلها، بل إعلان صريح عن مسيرة غيّرت طريقة النظر إلى اللعبة، وحوّلت حضورها في «كامب نو» من مشاركة إلى مركز ثقل كامل داخل المشروع الكتالوني.

وجاء التكريم في سياق أقرب إلى الحلم، حيث تحقق فوز كبير على الغريم التقليدي ريال مدريد، وبحضور جماهيري غفير ملأ المدرجات، لكن الأضواء لم تكن على النتيجة بقدر ما كانت على لاعبة أعادت تعريف معنى القيادة داخل المستطيل الأخضر.

ولم تعد أليكسيا مجرد لاعبة تسجل وتمرر، بل شخصية تغيّر السرد ذاته، حسب تقرير نشرته صحيفة «ماركا»، التي أشارت إلى أنه في زمن كانت فيه كرة القدم النسائية تكافح من أجل مساحة إعلامية، ساهمت أليكسيا بأرقامها وألقابها وحضورها القيادي في تحويلها إلى منتج عالمي أكثر تنافسية وجاذبية وانتشارًا.

ولم يتوقف تأثيرها عند حدود اللعبة، بل امتد إلى مشهد رياضي أوسع، حيث باتت أسماء مثل كايتلين كلارك، نجمة كرة السلة الأمريكية، نموذجًا لجيل جديد من الرياضيات اللواتي يجدن في أليكسيا مرجعًا لمسارهن، تمامًا كما تمثل هي نقطة تحول في كرة القدم الأوروبية النسائية.

وتعكس المقارنة بين التجربتين حقيقة واحدة، وهي أن الرياضات النسائية، رغم نموها المتسارع، ما زالت تبحث عن ترسيخ مكانتها بجوار نظيرتها الرجالية، وهنا تحديدًا يظهر تأثير أليكسيا كقائدة لا تلهم فقط، بل تفرض حضورها كمعيار.

وداخل برشلونة، لا تبدو العلاقة مجرد عقد احترافي أو مسيرة طويلة، بل ارتباط يتجاوز كرة القدم نفسها، فالنادي بالنسبة لها ليس محطة، بل هوية كاملة تشكّلت عبر سنوات من النجاح والتحدي والتطور المستمر.

ومع كل مباراة جديدة، يتأكد أن قصة أليكسيا ليست قصة نهاية تُروى، بل مشروع مفتوح يتجدد مع كل إنجاز، ومع كل لحظة داخل ملعب بات شاهدًا على واحدة من أكثر المسيرات تأثيرًا في تاريخ كرة القدم النسائية.

وفي زمن تُقاس فيه القيمة بالأثر لا بالأرقام فقط، تبدو أليكسيا وكأنها لا تحتفل بتاريخها، بل تصنع مستقبل اللعبة نفسها.