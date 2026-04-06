4 فرسان يمثلون الإمارات في مونديال قفز الحواجز 2026

يشارك فرسان الإمارات لقفز الحواجز في بطولة العالم التي تقام بمدينة آخن الألمانية خلال شهر أغسطس المقبل.

وتضم القائمة الأولية للفرسان المتأهلين مع خيولهم: الشيخة لطيفة آل مكتوم «كورنيت إكس إل»، والشيخ علي جمال النعيمي «كوبالت»، وعمر المرزوقي «إنجوي دي لاميور» و«شاكو باي»، وحميد المهيري «فونشيتي»، وعبدالله حميد المهيري «شاكالو» و«هادسون»، وعبدالله المري «مغريغور»، وسعيد المازمي «باشوون»، ومحمد أحمد العويس «فارا دي بوفور».

ويستعد فرسان الإمارات للمشاركة في الحدث العالمي من خلال إعداد متدرج عبر عدد من البطولات الأوروبية خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز قدراتهم البدنية ورفع مستويات جاهزية الخيول للمنافسة.

وأكد محمد إبراهيم الناخي، مدير لجنة قفز الحواجز في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن بطولة العالم في ألمانيا 2026 تمثل محطة جديدة في مشوار المشاركات العالمية، وإضافة نوعية إلى سلسلة البطولات المرموقة، كما تؤهل 7 فرق إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأشار إلى أن القائمة الحالية للفرسان المتأهلين ستشهد مشاركة 4 منهم في ألمانيا، وفق القائمة النهائية التي سيعلنها الجهاز الفني.

وأوضح أن فرسان الإمارات، بما يمتلكونه من مهارات مميزة وقدرات عالية وخبرات مكتسبة من مختلف البطولات الدولية والأولمبية، أمام تحدٍ كبير لإبراز مدى تطور هذه الرياضة، وتأكيد المكانة الكبيرة لدولة الإمارات على مستوى المنافسات الخارجية.