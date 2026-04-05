مشجع عيناوي يتحدى خالد عيسى بـ25 ألف متفرج.. «فيديو»

بعد فوز فريقها على ضيفه عجمان اليوم الأحد بهدفين نظيفين بالجولة 21 واستعادة صدارة دوري أدنوك للمحترفين، أعلنت جماهير العين حالة الطوارئ القصوى استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام شباب الأهلي والمقرر لها الجمعة المقبل، حيث تحولت أنظار الجماهير العيناوية صوب القمة الكبرى أمام المنافس الشرس.



وفي مشهد يجسد لغة التحدي، أرسل المشجع العيناوي خليفة بن محمد، رسالة قوية وجهها مباشرة إلى حارس العرين خالد عيسى رامياً قفاز التحدي، مؤكداً له أن المدرجات ستغص بـ25 ألف مشجع في ملحمة جماهيرية غير مسبوقة لمؤازرة الفريق في هذه المحطة الفاصلة من عمر الدوري، مطالباً حامي العرين بالرد على تحدى الطوفان البنفسجي المنتظر.



وتكتسب مباراة العين وضيفه شباب الأهلي أهمية استثنائية لكونها مباراة الموسم التي قد ترسم ملامح البطل بشكل كبير، حيث يسعى العين لتعزيز قبضته على الصدارة، بينما يطمح شباب الأهلي لقلب الطاولة في صراع كسر العظم بين المتصدر ومطارده المباشر.