العين يستعيد صدارة الدوري بثنائية في شباك عجمان

طلحة عبدالله

استعاد فريق العين صدارة دوري أدنوك للمحترفين، رافعاً رصيده إلى «53 نقطة» بعد فوزه على ضيفه عجمان بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 21، بخسارته تجمد رصيد عجمان عند «24 نقطة» في المركز السابع، وسجل هدفي اللقاء سفيان رحيمي «ق 5»، ولابا كودجو «ق58».



الشوط الأول

دخل الفريقان أرضية الملعب بطموحات متباينة، فالعين سعى لاستعادة الصدارة وتثبيت أقدامه في القمة قبل الموقعة المرتقبة أمام شباب الأهلي، بينما كان عجمان يأمل في إحداث مفاجأة وخطف نتيجة إيجابية تدفع به خطوات للأمام في جدول ترتيب الدوري.



ولم ينتظر الفريق البنفسجي سوى 5 دقائق فقط ليهز الشباك بعدما استغل النجم سفيان رحيمي تمريرة متقنة من الظهير الأيمن المتألق أمادو نيانج، ليجد نفسه وجهاً لوجه مع حارس المرمى، ويودعها بهدوء في الشباك، مانحاً فريقه تقدماً مبكراً أربك حسابات الضيوف.



وتألق مدافع العين رامي ربيعة في لقطة حاسمة بإبعاد كرة عرضية كانت في طريقها لمهاجم عجمان المتحفز، بينما هيمن العين على منطقة المناورة بفضل الديناميكية التي أظهرها الثنائي بلاسيوس وتراوري، اللذان نجحا في خلق توازن مثالي بين الواجبات الدفاعية وبناء الهجمات السريعة.



وسدد سعد الهداني كرة قوية اعتلت عارضة الحارس خالد عيسى بقليل، وعاد الظهير نيانج ليرسل عرضية بالمقاس ارتقى لها لابا كودجو برأسية قوية كادت أن تضاعف النتيجة لكن الحارس علي الحوسني استبسل في التصدي للكرة وأبعدها ببراعة، وحصل عجمان على ركلة حرة مباشرة على مشارف منطقة العمليات، في موقع استراتيجي كان من الممكن أن يغير مجرى اللقاء، إلا أن التنفيذ لم يرتقِ للمستوى المطلوب، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدف نظيف.



الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني قام عجمان بأكثر من محاولة للعودة للمباراة أبرزها تسديدة ليذييري سيلفا، التي مرت إلى جوار القائم، وبالمقابل سدد بلاسيوس، كرة من مخالفة خارج المنطقة علت عارضة عجمان بقليل، وعاد الحارس الحوسني، ليتألق من جديد بإبعاده تسديدة خادعة لتراوري، من مسافة قريبة، لكن تألق حارس عجمان لم يمنع لابا كودجو، من تسجيل الهدف الثاني للعين بعد أن تابع تمريرة المدافع مارسيل راتنك المندفع لمساندة الهجوم.



وعزز الهدف الثاني من الدوافع المعنوية للفريق البنفسجي الذي ضغط أكثر ليجبر عجمان للتراجع والاعتماد على المرتدات، فيما أضاع البديل الحسين رحيمي فرصة تسجيل الهدف الثالث بتسديدة ضعيفة وهو في مواجهة المرمى، كما سدد البديل الآخر اريك جورجينس كرة مرت إلى جوار القائم، ولم تشهد الدقائق المتبقية أحداثاً تذكر لينتهي اللقاء بفوز العين بهدفين نظيفين.