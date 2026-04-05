الشارقة يقلب الطاولة أمام الوصل وينتزع 3 نقاط غالية

حول الشارقة تأخره بهدف أمام ضيفه الوصل إلى فوز 2 ــ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس لحساب الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة متوسطة، عاد عبرها الشارقة إلى سكة الانتصارات بعد أن تقدم الوصل بالهدف الأول عن طريق نيكولاس خيمنيز «ق17»، ونجح صاحب الأرض في العودة بثنائية عثمان كامارا «ق 49»، خالد الظنحاني «ق 66»، وشهدت المواجهة طرد ماجد سرور لاعب الشارقة في الدقيقة الأخيرة من الزمن الرسمي بالبطاقة الصفراء الثانية، بالنتيجة رفع الشارقة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، وبقي الوصل برصيد 33 نقطة محافظاً على المركز الخامس.



وخلال اللقاء، انتزع الوصل الأفضلية في الشوط الأول، بعد أن فرض سيطرته على الكرة، ونجح في التقدم الهجومي وصناعة عدد من الفرص التي هدد بها مرمى مضيفه، حتى ترجم جهوده إلى هدف أحرزه نيكولاس خيمنيز في الدقيقة 17، وواصل بعده تفوقه، وسط تراجع في مستوى الشارقة الذي لعب بخطوط متباعدة، ما جعله بعيداً عن مرمى خالد السناني، ليكتفي بالدور الدفاعي وبعض الهجمات المرتدة التي لم تشكل خطورة على مرمى الضيوف.



وفي الشوط الثاني، عاد الشارقة بمستوى أفضل وأداء هجومي، مكنه سريعاً من إدراك هدف التعادل الذي حمل توقيع عثمان كامارا في الدقيقة 49، وفي الوقت الذي كان فيه «الإمبراطور» الأكثر خطورة والأقرب لمرمى مضيفه لكن الشارقة تمكن من إضافة هدف التقدم الثاني بواسطة خالد الظنحاني في الدقيقة 66، ما أربك حسابات الوصل الذي حاول العودة للقاء بعدة تبديلات في صفوفه دون جدوى حتى صافرة النهاية.