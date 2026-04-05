آيندهوفن يتوج بطلاً للدوري الهولندي للمرة الـ27

تُوِّج نادي بي إس في آيندهوفن بطلاً للدوري الهولندي لكرة القدم للمرة الـ27 في تاريخه عقب ختام المرحلة الـ29. واستفاد رجال المدرب بيتر بوش الذين تغلبوا على إف سي أوتريخت 4-3، من تعثر مطارده المباشر فينورد روتردام أمام فولندام 0-0، فحسموا اللقب حسابياً قبل خمس مراحل من نهاية المسابقة.

وبرصيد 23 انتصاراً مقابل أربع هزائم فقط، جمع بي إس في 71 نقطة، وقدّم مشواراً قوياً منحه أفضلية 17 نقطة على أقرب ملاحقيه، ولا سيما بفضل هجوم ناري سجل 82 هدفاً، بمعدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة.



وكان لاعب الوسط الدولي المغربي إسماعيل الصيباري والهولندي خوس تيل اللذان سجلا على التوالي 14 و13 هدفاً، من أبرز مهندسي هذا الإنجاز.

وسيعود النادي الذي يتخذ من ملعب فيليبس ستاديون مقراً له، إلى مسرح دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهي مسابقة شهدت تقلباً في نتائج بي إس في هذا الموسم، إذ أخفق في تجاوز مرحلة دوري المجموعة الموحدة «حل في المركز الـ28 من أصل 36»، رغم نتائج لافتة مثل فوزه على ليفربول الانجليزي 4-1 في أنفيلد، وانتصاره بنتيجة عريضة على نابولي الإيطالي «6-2» خلال الشتاء الماضي.

ويتصدر فينورد سباق بقية الفرق الساعية إلى حجز بطاقة إلى دوري الأبطال، حيث يملك 54 نقطة أمام مجموعة تضم نيميغن 53 نقطة، إف سي تفينتي 50 نقطة، أياكس 48 نقطة، وألكمار 45 نقطة.