قتيل وعشرات الجرحى قبل ديربي أليانزا ليما في بيرو

في مشهد مأساوي هز كرة القدم في بيرو قتل شخص واحد على الأقل، وأُصيب العشرات بجروح، خلال تجمع جماهيري حاشد داخل ملعب أليخاندرو فيلانويفا، قبل مباراة الديربي المرتقبة بين أليانزا ليما وغريمه التقليدي أونيفيرسيتاريو.



وبحسب التقارير احتشد مئات المشجعين في محيط الملعب لحضور فعالية التلويح بالأعلام، التي سبقت المواجهة النارية، قبل أن تتحول الأجواء الاحتفالية إلى فوضى وذعر، وأسفرت عن سقوط قتيل و47 مصاباً، بينهم ثلاثة في حالة حرجة، وفق ما أكده وزير الصحة البيروفي.



واندلع الاضطراب في محيط الملعب وسط حالة من التدافع الشديد، فيما هرعت فرق الإسعاف ورجال الإطفاء إلى الموقع للتعامل مع الإصابات، وشوهدت سيارات الإسعاف وهي تنقل المصابين وسط مشاهد صادمة في الشوارع المحيطة.



وأشارت تقارير أولية إلى احتمال انهيار جزء من جدار الملعب، قبل أن تنفي السلطات لاحقاً ذلك، مؤكدة أن المنشآت لم تتأثر، وأن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد السبب الحقيقي وراء الحادث.



ومن جهته أعرب نادي أليانزا ليما عن حزنه العميق، مقدماً التعازي لأسرة الضحية، ومؤكداً تعاونه الكامل مع السلطات من أجل الوصول إلى الحقائق، وسط دعوات رسمية لتشديد إجراءات السلامة داخل الملاعب.



ويأتي هذا الحادث ليعيد إلى الأذهان سلسلة من المآسي الدموية، التي شهدتها الملاعب في بيرو وأمريكا اللاتينية، حيث لا تزال ذكرى كارثة إستاديو ناسيونال عام 1964 حاضرة، والتي راح ضحيتها أكثر من 300 مشجع في واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ كرة القدم.