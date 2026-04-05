ميلوني يحمل التحكيم مسؤولية خسارة الجزيرة.. وبوغدان يترقب مواجهة الموسم لـ«الفرسان»

أكد ميلوني، لاعب الجزيرة، أن إهدار الفرص كان أحد أبرز أسباب خسارة فريقه أمام شباب الأهلي بنتيجة 1-2، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين. وقال: المباراة كانت كبيرة من جانب الفريقين، مضيفاً: «نعلم جيداً مدى صعوبة اللعب هنا أمام شباب الأهلي، فهو فريق قوي ويملك عناصر مميزة، ولكن بصراحة لم يكن التحكيم عادلاً بنسبة 100%».



وأضاف أن فريقه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء وطرد لاعب شباب الأهلي بوغدان بلانيتش، موضحاً: «كان من المفترض أن يمنح الحكم بطاقة حمراء لبوغدان، لأنه كان يحمل بطاقة صفراء بالفعل، وارتكب خطأ استوجب ركلة جزاء بعد تدخل من الخلف، ولكن الحكم لم يتخذ أي قرار، وعلى كل حال هذا أصبح من الماضي، وعلينا الآن التفكير في المباراة المقبلة».



وتطرق ميلوني إلى غيابات الجزيرة، مؤكداً أنها أثرت على الأداء الهجومي للفريق، قائلاً: «افتقدنا لاعبين مهمين في الخط الأمامي، وهو ما أثر على استغلال الفرص وتحويلها إلى أهداف».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية العمل الجماعي داخل الفريق، قائلاً: «لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، وكرة القدم لا تلعب بلاعب أو اثنين، بل بالفريق ككل، والمدرب لا ينظر إلى من يشارك أو يغيب، بل إلى من يدخل أرض الملعب ويقدم نفس المستوى المطلوب».



وفي المقابل، أعرب بوغدان، لاعب شباب الأهلي، عن رضاه عن أداء فريقه، مؤكداً أن الفارق بين مواجهة الجزيرة في الدوري والمباراة السابقة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كان في مستوى السيطرة طوال اللقاء.



وقال: «سيطرنا على مجريات اللعب بالكامل أمام الجزيرة في الدوري، ولكن في المباراة الأولى بالكأس سيطرنا في الشوط الأول فقط، ثم استقبلنا هدفاً في الشوط الثاني، ومنذ تلك اللحظة لم تعد المباراة تلعب بالشكل الطبيعي، أما في الدوري فنجحنا في فرض سيطرتنا على اللقاء بالكامل، وصنعنا عدداً كبيراً من الفرص، وحققنا الفوز».



وأضاف: «بالتأكيد ما زال هناك 5 جولات متبقية، وأهمها أمام العين في الجولة 22، وستكون بمثابة مباراة الموسم، لأنها تجمع بين الأول والثاني في جدول ترتيب الدوري، وربما تكون نتيجتها حاسمة بشكل كبير، وعلينا الآن أن نستعيد جاهزيتنا، ونركز أكثر، ونعالج أخطاءنا، ونحافظ على الاستحواذ وصناعة الفرص، ونأمل تحقيق أفضل نتيجة».