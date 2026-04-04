كين سيواجه ريال مدريد «وحتى لو على كرسي متحرك»



يُبدي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم ثقة كبيرة بعودة مهاجمه الإنجليزي هاري كين من إصابة في الكاحل، في الوقت المناسب لمواجهة ريال مدريد الإسباني في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.



وغاب كين عن فوز فريقه المثير على مضيفه فرايبورغ 3-2 في الدوري السبت ما أتاح له تعزيز صدارته. وهذه المباراة الخامسة التي يغيب عنها في آخر سبع له مع عملاق بافاريا ومنتخب بلاده.



وكان المهاجم البالغ 32 عاماً غاب عن مباراتي إنجلترا الوديتين في مارس، حيث وصف المدرب الألماني للمنتخب توماس توخل الإصابة بأنها «طفيفة».



ويُعدّ بايرن، الفائز بدوري أبطال أوروبا ست مرات، من أبرز المرشحين للفوز بلقب المسابقة القارية، لكنه لم يحقق أي انتصار على ريال مدريد منذ عام 2012.



ويملك كاين تاريخاً من إصابات الكاحل، لكن وسائل الإعلام الألمانية تكهّنت بأن إراحة المهاجم في مباراة فرايبورغ كانت تحسباً لمواجهة النادي الملكي.



وفي حديثه عن عودة كين، قال زميله في خط الوسط يوزوا كيميش للصحافيين «سيلعب وحتى لو كان على كرسي متحرك. أتوقع أن يكون جاهزاً الثلاثاء».



في المقابل، قال ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن بعد الفوز على فرايبورغ «يعمل أخصائيو العلاج الطبيعي على حالته. وهو يتردد باستمرار على ملعب التدريب لتلقي العلاج. ونحن على ثقة بأنه سيتعافى».



وأضاف «أنا شخص متفائل بطبيعتي».



كما قال البلجيكي فنسان كومباني مدرب النادي البافاري بعد المباراة «لديّ شعور بأنه سيتعافى».



ومع اقتراب بايرن من حسم لقب الدوري وبلوغه المربع الذهبي في كأس ألمانيا، يلعب كين دوراً أساسياً في انتصارات فريقه الذي يضع آمالاً كبيرة عليه في دوري أبطال أوروبا، حيث سجّل 48 هدفاً في 40 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.



وبعد المباراة أمام فرايبورغ، نشر كين مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يهنئ فيه رفاقه على الفوز، قائلاً «يا لها من عودة رائعة! كل التقدير للاعبين، لم يكن الأمر سهلاً. يا لها من عقلية، يا له من فوز، وثلاث نقاط ثمينة خارج أرضنا!»