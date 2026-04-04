أطفال النجوم.. موهبة موروثة وطموحات مدروسة

وبعض الألقاب تحمل ثقلاً، فهي تستحضر التاريخ حتى قبل انطلاق اللعبة، وفي أكاديميات الشباب الأوروبية، ينشأ جيل يحمل إرثاً عريقاً، وهم أبناء لاعبي كرة قدم اكتسبوا خبرة واسعة في عالم كرة القدم، ويسعون الآن إلى بناء مكانتهم الخاصة.



وأشارت صحيفة «آس»، إلى أنه من شين كلويفرت إلى إنزو ألفيس، مروراً بإلياز زيدان وإيتيان إيتو، يشتركون جميعاً في التحدي نفسه، وهو أن يتجاوزوا مجرد كونهم أسماء، وأن يصبحوا لاعبين حقيقيين بفضل مهاراتهم الكروية.



شين كلويفرت



يتطور شين كلويفرت (18 عاماً) ضمن أكاديمية برشلونة أتلتيك كلاعب هجومي مباشر وجريء، وهو ابن باتريك كلويفرت، ونشأ في بيئة كروية منذ صغره، ويتميز بقدرته على المواجهات الفردية واستغلال المساحات ببراعة، ولا يصنف كمهاجم صريح تقليدي، بل كجناح سريع الحركة، ويعتمد تطوره على اكتساب مستوى ثابت ودور أكبر في التشكيلة الأساسية.



ديفيد ألبيلدا جونيور



تدرج ديفيد ألبيلدا جونيور لاعب خط الوسط في أكاديمية فالنسيا للشباب، وهو ابن ديفيد ألبيلدا، ويظهر في سن الـ16 سمات واضحة، وتتضمن وعياً تكتيكياً، وانضباطاً، وقراءة ممتازة للمباراة، ومع ذلك، فهو أكثر موهبة من الناحية الفنية من والده، وضمن النادي مستقبله رغم اهتمام أندية كبرى، وهو لاعب خط وسط هادئ، وأكثر ديناميكية من والده، ولديه مجال لمزيد من التطور.



إنزو ألفيس



يعد إنزو ألفيس (16 عاماً)، نجل مارسيلو، من أبرز المواهب الشابة في ريال مدريد، وهو مهاجم بارع، برز في صفوف الناشئين بفضل قدرته التهديفية العالية، ويتألق داخل منطقة الجزاء، ويجيد قراءة المساحات، ويظهر روحاً تنافسية عالية، ويتابع تطوره عن كثب في فالديبيباس، ملعب تدريب ريال مدريد، ومن قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وهو لاعب أساسي في منتخبات إسبانيا للشباب.



إلياز زيدان



يطور إلياس زيدان (19 عاماً)، الابن الأصغر لزين الدين زيدان، مسيرته كقلب دفاع، وبعد أن تدرج في أكاديمية ريال مدريد للشباب ويلعب الآن مع ريال بيتيس، يتميز إلياس ببنيته الجسدية القوية، وقدرته على توزيع الكرة ببراعة، وهدوئه، ورغم أنه أقل شهرة من إخوته، إلا أن تطوره ثابت، وهو على وشك الانضمام إلى عالم الاحتراف، كما أنه لاعب أساسي في منتخبات فرنسا للشباب.



إيتيان إيتو



يسعى إيتيان إيتو (22 عاماً)، نجل صامويل إيتو، إلى الابتعاد عن الأضواء، وهو مهاجم كوالده، ولعب في دوريات أوروبية عدة، إلا أن تطوره كان متذبذباً بعض الشيء، ويتمتع بالقوة والفعالية، لكن التحدي الذي يواجهه يكمن في تحقيق الاستقرار والثبات في الأداء، ويلعب حالياً مع فريق فياريال الرديف، ولكنه مرتبط بعقد مع رايو فاليكانو.