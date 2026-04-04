«اطمئنوا...الإمارات بخير» رسالة تزين ملاعب دورينا في الجولة 21 للمحترفين



أطلقت رابطة دوري المحترفين الإماراتية مبادرة «اطمئنوا... الإمارات بخير» وهي عبارة عن رسالة مرفوقة بعلم الإمارات تزين جميع ملاعب الجولة 21 على الشاشات العملاقة والشاشات الإلكترونية حول الملعب.



وتأتي هذه المبادرة للتأكيد على ما تنعم به الإمارات من أمن واستقرار بفضل قيادتنا الرشيدة وجهود حماة الوطن في التصدي للاعتداءات الإيرانية السافرة.



وتزينت مدرجات النصر في استاد آل مكتوم بلافتة كبيرة تضمنت عبارات: «شكراً.. حماة الوطن» و«الإمارات قدوة.. الإمارات جميلة»



وتعود عجلة دوري أدنوك للمحترفين للدوران اليوم مع انطلاق الجولة 21، بعد فترة التوقف الدولي التي منحت الأندية فرصة لإعادة ترتيب أوراقها مع دخول المسابقة جولاتها الأخيرة.