مليون دولار قيمة أغلى مباراة في تاريخ المونديال.. تعرف عليها



في سابقة لافتة في عالم كرة القدم، تستعد جماهير اسكتلندا لدفع مبلغ يصل إلى مليون دولار لكل مشجع من أجل متابعة مباراة منتخبها أمام البرازيل في مرحلة المجموعات من كأس العالم 2026، ضمن تجربة تعتبر الأغلى على الإطلاق لمشاهدة مباراة في تاريخ البطولة.



وتتضمن هذه الباقة الفاخرة حزمة من الخدمات الاستثنائية، تتمثل في إقامة راقية داخل منتجع فاخر يوفر كل الخدمات لمدة 3 أيام، والتنقل بطائرة هليكوبتر من وإلى الملعب، إلى جانب توفير ميزة نادرة تتمثل في دخول أرضية الملعب ومتابعة عمليات الإحماء عن قرب قبل انطلاق المواجهة، كما تشمل التجربة حضور حصص تدريبية خاصة قبل المباراة، ما يمنح الجماهير فرصة الاقتراب من أجواء الفريق والاستمتاع بكواليس لا تتوفر عادة للجمهور.



ويأتي هذا العرض بالتزامن مع عودة منتخب اسكتلندا إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب طويل استمر 28 عاماً، ما عزز من حماس الجماهير ورفع من قيمة هذه التجربة الاستثنائية، وبهذا الرقم القياسي، يكون العرض الأغلى لمتابعة مباراة في كأس العالم، في مؤشر واضح على تنامي الاهتمام بتجارب المشاهدة الفاخرة، التي تستهدف فئة محدودة من الجماهير الباحثة عن التميز.