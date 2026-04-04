رونالدو يردد «بسم الله» قبل تسديد ركلة جزاء



في لحظة سكون تسبق العاصفة، وقف كريستيانو رونالدو أمام الكرة، يحدق في المرمى وكأن الزمن قد توقف، والجماهير تحبس أنفاسها، والملعب يغرق في صمت ثقيل، قبل أن يهمس الأسطورة البرتغالي بكلمات واضحة.. «بسم الله».



ولم تكن مجرد ركلة جزاء عادية، بل مشهد إنساني عابر للثقافات، تحول خلال ساعات إلى حديث العالم، والفيديو الذي وثق لحظة نطق رونالدو بتلك العبارة قبل تنفيذ الركلة، انتشر كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل، حاصداً ملايين المشاهدات، ومثيراً إعجاب الجماهير من مختلف أنحاء العالم.



وبهدوئه المعتاد، أطلق نجم نادي النصر، تسديدته الحاسمة، ليقود فريقه إلى الفوز على النجمة 5-2، وكان رونالدو سجل هدفين، مؤكداً مرة أخرى أنه لا يزال رجل اللحظات الكبرى، حتى وهو يقترب من محطات تاريخية غير مسبوقة.



وهذا المشهد لم يكن مجرد لقطة عابرة، بل فصل جديد في رحلة أسطورة لا تعرف التوقف، حيث يواصل رونالدو مطاردته للحلم الأكبر، بالوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته، وهو إنجاز لم يسبقه إليه سوى قلة نادرة في تاريخ كرة القدم.



وفي الخلفية، هناك هدف آخر لا يقل أهمية... إذ يعمل رونالدو على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية، استعداداً لقيادة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026، في ما قد يكون الفصل الأخير من مسيرته الدولية الحافلة.