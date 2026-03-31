رحلة محمد صلاح بالذكاء الاصطناعي (فيديو)



انتشر فيديو مصمم بالذكاء الاصطناعي لرحلة النجم المصري محمد صلاح في ملاعب كرة القدم على منصات التواصل الاجتماعي، وتضمن الفيديو لقطات من أبرز الأندية التي احترف في صفوفها طوال مسيرته حتى الإعلان عن رحيله عن ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري 2025-2026.



وبدأ محمد صلاح رحلته من ناشئي «المقاولون العرب»، محولاً حلمه إلى واقع عالمي عبر محطات بازل، تشيلسي، فيورنتينا، وروما، قبل أن يسطر أسطورته مع ليفربول من 2017 إلى 2026، حيث أصبح الهداف التاريخي للنادي في الدوري، وفاز بدوري الأبطال والبريميرليغ، محققاً 377 مساهمة تهديفية في 435 مباراة، ليصنف أحد أعظم اللاعبين في تاريخ العرب وأفريقيا.



وجاءت انطلاقة صلاح مع نادي المقاولون العرب المصري، حيث شارك لأول مرة مع الفريق الأول عام 2010، ثم بدأ مشواره الأوروبي انطلاقاً من نادي بازل السويسري من 2012 إلى 2014، وتألق في الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.



وخاض بعدها تجربة مع تشيلسي على سبيل الإعارة، ثم انتقل له رسمياً لتشيلسي 2014، لكنه لم يجد الفرصة، لينتقل معاراً إلى فيورنتينا ثم روما في الدوري الإيطالي، حيث استعاد تألقه، قبل أن ينتقل إلى ليفربول عام 2017، ليصبح أسرع لاعب يسجل 50 هدفاً، وقاد الفريق لتحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 30 عاماً، ودوري أبطال أوروبا 2019.