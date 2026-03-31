ريال مدريد يتصدر سباقًا أوروبيًا لضم محمد صلاح

تصدر نادي ريال مدريد اهتمام الأندية الأوروبية الساعية للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بعد تأكد رحيله عن صفوف فريقه بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وأشعل إعلان رحيل صلاح عن ليفربول تحركات الأندية الكبرى في سوق الانتقالات، حيث دخلت عدة أندية في سباق للتعاقد معه، في ظل المستويات التي يقدمها مع ليفربول وتأثيره المستمر داخل الملعب.

وكشف الصحفي التركي إكرم كونور أن ثلاثة أندية أوروبية تتابع موقف صلاح عن قرب، يتقدمها ريال مدريد، إلى جانب باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في محاولة لتعزيز الخط الهجومي بخبرات اللاعب.

وتواجه الأندية الأوروبية منافسة قوية من أندية الدوري السعودي، التي تسعى للتعاقد مع صلاح، مع وجود رغبة في جعله أحد أبرز الأسماء في المسابقة خلال الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى تفوق العروض السعودية من الناحية المالية، مع وجود عوامل أخرى مؤثرة في تحديد وجهة صلاح، في ظل مفاضلة بين الاستمرار في أوروبا أو خوض تجربة جديدة خارج القارة العجوز.

ويدرس صلاح خياراته قبل حسم قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة، مع اقتراب نهاية مشواره مع ليفربول، بعد سنوات شهدت تحقيق العديد من الألقاب وتسجيل أرقام قياسية.