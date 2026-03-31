بعد غياب شهر.. رونالدو يقترب من العودة إلى الملاعب

اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، من العودة إلى الملاعب بعد غياب استمر لمدة شهر بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال مواجهة الفيحاء يوم 28 فبراير الماضي، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وتسببت الإصابة في العضلة الخلفية في غياب رونالدو عن صفوف فريقه، إلى جانب غيابه عن منتخب البرتغال خلال فترة التوقف الدولي في مارس الجاري، حيث لم يشارك في مواجهة المكسيك التي انتهت بالتعادل 0-0، كما يغيب عن لقاء الولايات المتحدة، الأربعاء.

وغاب رونالدو أيضًا عن مواجهتي نيوم والخليج مع النصر في الدوري المحلي، خلال فترة ابتعاده عن المباريات بسبب البرنامج التأهيلي.

وسافر رونالدو إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث خضع لبرنامج تأهيلي مكثف بهدف التعافي والعودة إلى المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأكد البرتغالي كارلوس ميغيل، طبيب النصر، جاهزية رونالدو للعودة إلى التدريبات، ما يمنح الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس إمكانية استدعائه لقائمة الفريق في مواجهة النجمة المقبلة.

ويستضيف النصر نظيره النجمة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري، على ملعب «الأول بارك».

ويسعى النصر لمواصلة صدارة ترتيب الدوري، حيث يحتل المركز الأول برصيد 67 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني، قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وساهم رونالدو في 26 هدفًا خلال 26 مباراة مع النصر موسم 2025-2026، بعدما سجل 22 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة.